Авамис применяют только интраназально.

Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет: рекомендуемая начальная доза — по 2 впрыскивания (27,5 мкг на 1 впрыскивание) в каждый носовой ход 1 раз в сутки (общая суточная доза — 110 мкг).

После достижения контроля за симптомами ринита поддерживающая доза препарата может быть снижена до 1 впрыскивания в каждый носовой ход 1 раз в сутки (общая суточная доза — 55 мкг).

Дети в возрасте 6–11 лет: рекомендуемая начальная доза — по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход 1 раз в сутки (общая суточная доза — 55 мкг). В случае недостаточного контроля за симптомами ринита при впрыскивании в каждый носовой ход 1 раз в сутки (общая суточная доза — 55 мкг) доза может быть повышена до 2 впрыскиваний в каждый носовой ход 1 раз в сутки (общая суточная доза — 110 мкг). После достижения контроля за симптомами ринита дозу снижают до 1 впрыскивания в каждый носовой ход 1 раз в сутки (общая суточная доза — 55 мкг).

У пациентов пожилого возраста применяют те же дозы, что и у взрослых.

При почечной недостаточности коррекция дозы не требуется.

Печеночная недостаточность не требует коррекции дозы.

Для достижения полного терапевтического эффекта препарат необходимо применять регулярно, что и следует сообщить пациенту. Начало действия наблюдается через 8 ч после первого применения, максимальный терапевтический эффект наступает через несколько дней от начала лечения. Продолжительность лечения должна быть ограничена периодом воздействия аллергена.

Правила пользования назальным спреем. Назальный дозированный спрей состоит из стеклянного флакона, помещенного в пластиковый корпус с защитным колпачком, который закрывает наконечник распылителя (специальное устройство на верхнем конце спрея). В нижней части корпуса расположены маленькие отверстия, сквозь которые видно наличие препарата в стеклянном флаконе. На одной из боковых сторон пластикового корпуса находится большая дозирующая кнопка, при нажатии на которую спрей подается через распылитель.

Перед первым применением (и если препарат не применяли в течение 1 мес) следует проверить устройство:

тщательно встряхивать закрытый флакон на протяжении приблизительно 10 с (не снимая защитный колпачок);

снять колпачок, потянув его вверх, слегка нажимая пальцами с обеих сторон;

сильно нажать на дозирующую кнопку (не менее 6 раз) для высвобождения достаточного количества спрея в воздух.

Перед каждым применением необходимо очистить носовые ходы, слегка встряхнуть спрей и выполнить следующие действия:

слегка наклонить голову вперед;

держа спрей вертикально, осторожно поместить распылитель в один носовой ход;

направить наконечник распылителя в противоположную от переносицы сторону, чтобы лекарственное средство равномерно распределилось в полости носа;

вдохнуть носом и одновременно нажать на дозирующую кнопку на пластиковом корпусе для распыления спрея в полости носа;

следует избегать попадания спрея в глаза; если это случилось, промыть глаза водой;

вынуть наконечник распылителя из носа и выдохнуть ртом.

Для введения спрея в другой носовой ход процедуру повторяют в той же последовательности.

Всегда после применения закрывают устройство защитным колпачком.

После каждого использования наконечник распылителя и защитный колпачок протирают чистой сухой тканью.