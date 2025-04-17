Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 91 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
557,50
Экономия при брони: -9,20 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
543,30
Экономия при брони: -16,30 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
554,80
Экономия при брони: -6,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
590,51
Экономия при брони: -85,97 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
585,25
Экономия при брони: -55,38 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
554,80
Экономия при брони: -6,50 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
586,53
Экономия при брони: -68,43 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
554,80
Экономия при брони: -6,50 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
600,31
Экономия при брони: -81,50 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
589,62
Экономия при брони: -84,38 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline