Николаев (адрес не указан)
Доступно в 125 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
588,02
Экономия при брони: -21,09 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
568,90
Экономия при брони: -22,30 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
600,08
Экономия при брони: -38,35 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
576,10
Экономия при брони: -29,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
596,36
Экономия при брони: -74,35 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
603,08
Экономия при брони: -81,07 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
554,80
Экономия при брони: -8,20 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
554,80
Экономия при брони: -8,20 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
568,90
Экономия при брони: -22,30 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
612,52
Экономия при брони: -93,71 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
600,53
Экономия при брони: -59,88 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
598,06
Экономия при брони: -79,25 грн