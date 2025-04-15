Львов (адрес не указан)
Доступно в 222 аптеках в Львов
D.s.
Закрыто
Открывается через 18 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 18 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
590,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 18 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 18 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
626,23
Экономия при брони: -61,27 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 18 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
554,80
Экономия при брони: -14,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 18 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
Swiss pharmacy
Закрыто
Открывается через 18 мин
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
D.s.
Закрыто
Открывается через 18 мин
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
Подорожник
Закрыто
Открывается через 18 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
568,90
Экономия при брони: -28,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 18 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
554,80
Экономия при брони: -14,00 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 18 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
609,75
Экономия при брони: -74,65 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 18 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
602,58
Экономия при брони: -66,72 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 3 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
554,80
Экономия при брони: -14,00 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
576,10
Экономия при брони: -35,30 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 18 мин
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
Подорожник
Закрыто
Открывается через 18 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
590,50
Экономия при брони: -49,70 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 18 мин
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
576,10
Экономия при брони: -35,30 грн