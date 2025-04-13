Киев (адрес не указан)
Доступно в 925 аптеках в Киев
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.0 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
590,50
Экономия при брони: -37,10 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
544,50
Экономия при брони: -46,04 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
593,48
Экономия при брони: -90,20 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
0.9 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
599,90
Экономия при брони: -48,67 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
1.0 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
587,80
Экономия при брони: -89,34 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline