Активные вещества — “Ф”ФЛУТИКАЗОНА ФУРОАТ (FLUTICASONUM FUROAS) ФЛУТИКАЗОНА ФУРОАТ (FLUTICASONUM FUROAS) Действующее вещество Сортировка: По популярности По популярности Сначала дешевые Сначала дорогие А-Я Я-А Найдено: 2 препарата Плитка Список Авамис™ Спрей назальный дозированный, 27,5 мкг/доза, флакон, 120 доз, № 1 GlaxoSmithKline В 1069 аптеках от 407,67 грн Цены в аптеках Флутиказон-Здоровья Спрей назальный дозированный, суспензия, 27,5 мкг/доза, флакон, 120 доз, № 1 Здоровье В 6 аптеках от 195,56 грн Цены в аптеках Препараты, содержащие ФЛУТИКАЗОНА ФУРОАТ