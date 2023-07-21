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Активные вещества — “Ф”ФЛУТИКАЗОНА ФУРОАТ (FLUTICASONUM FUROAS)

ФЛУТИКАЗОНА ФУРОАТ (FLUTICASONUM FUROAS) Действующее вещество

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Найдено: 2 препарата
Авамис™ спрей назальный дозированный, 27,5 мкг/доза, флакон, 120 доз, № 1; GlaxoSmithKline
Авамис™ Спрей назальный дозированный, 27,5 мкг/доза, флакон, 120 доз, № 1 GlaxoSmithKline
В 1069 аптеках
от 407,67 грн
Цены в аптеках
Флутиказон-Здоровья спрей назальный дозированный, суспензия, 27,5 мкг/доза, флакон, 120 доз, № 1; Здоровье
Флутиказон-Здоровья Спрей назальный дозированный, суспензия, 27,5 мкг/доза, флакон, 120 доз, № 1 Здоровье
В 6 аптеках
от 195,56 грн
Цены в аптеках