Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 187 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
554,80
Экономия при брони: -18,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
608,26
Экономия при брони: -70,92 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
551,00
Экономия при брони: -42,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
619,80
Экономия при брони: -73,46 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
608,43
Экономия при брони: -64,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
583,81
Экономия при брони: -70,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
605,89
Экономия при брони: -87,08 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
554,80
Экономия при брони: -18,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
578,49
Экономия при брони: -59,68 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
599,85
Экономия при брони: -69,27 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
590,50
Экономия при брони: -54,60 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
599,68
Экономия при брони: -69,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
600,60
Экономия при брони: -70,02 грн