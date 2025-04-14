Днепр (адрес не указан)
Доступно в 269 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
591,23
Экономия при брони: -77,70 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 24 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
607,59
Экономия при брони: -50,85 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
614,88
Экономия при брони: -77,59 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 54 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
554,80
Экономия при брони: -26,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
576,10
Экономия при брони: -48,20 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 24 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
578,38
Экономия при брони: -70,54 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 24 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
590,01
Экономия при брони: -54,78 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
573,78
Экономия при брони: -25,88 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 24 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
622,45
Экономия при брони: -57,49 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
583,31
Экономия при брони: -60,49 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
598,58
Экономия при брони: -62,59 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
585,13
Экономия при брони: -71,66 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 24 мин
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
Не болей
Открыто
Закроется через 24 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
572,34
Экономия при брони: -59,37 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 54 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
597,80
Экономия при брони: -53,50 грн