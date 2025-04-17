Винница (адрес не указан)
Доступно в 112 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
603,19
Экономия при брони: -77,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
576,10
Экономия при брони: -13,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
613,04
Экономия при брони: -87,22 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
568,90
Экономия при брони: -6,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
590,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
608,89
Экономия при брони: -81,47 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
606,33
Экономия при брони: -80,51 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
590,50
Экономия при брони: -27,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
591,49
Экономия при брони: -57,36 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
591,16
Экономия при брони: -57,03 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
614,59
Экономия при брони: -91,92 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
588,70
Экономия при брони: -66,03 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
576,10
Экономия при брони: -13,50 грн