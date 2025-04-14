Одесса (адрес не указан)
Доступно в 331 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
614,37
Экономия при брони: -49,41 грн
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
594,84
Экономия при брони: -43,61 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
583,98
Экономия при брони: -48,49 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
599,56
Экономия при брони: -64,07 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
576,10
Экономия при брони: -22,70 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
586,48
Экономия при брони: -61,41 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
612,13
Экономия при брони: -47,17 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
590,50
Экономия при брони: -37,10 грн