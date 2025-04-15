Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 214 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 36 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
582,88
Экономия при брони: -108,88 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
589,79
Экономия при брони: -112,79 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
550,00
Экономия при брони: -73,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
591,54
Экономия при брони: -60,67 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
542,91
Экономия при брони: -24,67 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
576,10
Экономия при брони: -38,90 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
550,00
Экономия при брони: -73,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
550,00
Экономия при брони: -60,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
576,10
Экономия при брони: -38,90 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
573,17
Экономия при брони: -21,08 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
620,80
Экономия при брони: -70,08 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
611,42
Экономия при брони: -60,70 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Авамис спрей назальный дозированный 27.5 мкг/доза флакон 120 доз №1
GlaxoSmithKline
618,56
Экономия при брони: -67,84 грн