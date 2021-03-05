Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций (Alfarecin lyophilisate for solution for injection) (170095) - инструкция по применению ATC-классификация
Альфарекин лиофилизат для раствора для инъекций инструкция по применению
Фармакологические свойства
Альфарекин — лекарственная форма интерферона альфа-2b человеческого рекомбинантного, синтезированного клетками кишечной палочки на основе гена, кодирующего продукт, идентичный альфа-2b интерферона человека, с использованием фагозависимой генно-инженерной биотехнологии. Специфическая активность Альфарекина измеряется в МЕ. Выпускают препарат в лиофилизированном состоянии.
Альфарекин аналогично природному лейкоцитарному интерферону обладает тремя основными видами биологической активности: иммуномодулирующей, противовирусной и противоопухолевой.
Механизм действия Альфарекина основан на связывании интерферона со специфическими рецепторами клеток организма, в результате чего инициируется комплекс внутриклеточных механизмов, приводящих к появлению ферментов, которые предотвращают репликацию вирусов, повышению фагоцитарной активности макрофагов и специфической цитотоксичности лимфоцитов относительно клеток-мишеней, ингибированию пролиферации метастатических клеток.
Показания Альфарекин лиофилизат для раствора для инъекций
в составе комплексной терапии взрослых и детей при:
- остром и хроническом вирусных гепатитах В (умеренных и тяжелых);
- хроническом гепатите C;
- острых вирусных, бактериальных и смешанных инфекциях (в том числе при ОРВИ у детей, в том числе у новорожденных, остром диарейном синдроме у новорожденных);
- острых и хронических септических заболеваниях вирусной и бактериальной природы, включая диссеминированные формы острого и хронического сепсиса;
- герпетических инфекциях различной локализации (опоясывающий лишай, множественные кожные герпетические высыпания; генитальная герпетическая инфекция; герпетический кератоконъюнктивит и кератоувеит, острый герпетический стоматит у детей);
- хроническом урогенитальном хламидиозе;
- поражениях нервной системы с моно- и полирадикулярным болевым синдромом;
- папилломатозе гортани;
- рассеянном склерозе;
- злокачественных новообразованиях (меланома кожи и глаз; саркома Капоши, миеломная болезнь);
- гемобластозах (хроническая миелоидная лейкемия, волосатоклеточная лейкемия, неходжкинская злокачественная лимфома — фолликулярная лимфома).
Применение Альфарекин лиофилизат для раствора для инъекций
р-р Альфарекина вводят в/м, п/к, в/в, эндолимфально, внутрибрюшинно, внутрипузырно, ректально, парабульбарно, интраназально. При растворении содержимого флакона в 1 мл в качестве растворителя используют воду для инъекций, при растворении содержимого флакона в большем объеме используют физиологический р-р.
Приготовление р-ра препарата. Р-р препарата готовят непосредственно перед его применением. Для приготовления р-ра содержимое флакона растворяют в 1 мл воды для инъекций (если р-р готовят для п/к, внутрикожного или в/м введения).
Приготовление и проведение в/в инфузии препарата. За 30 мин до начала инфузии Альфарекина начинать инфузию 0,9% р-ра натрия хлорида (со скоростью 200 мл/ч) и заканчивать ее непосредственно перед введением препарата. Для приготовления инфузионного р-ра Альфарекина сначала растворить в воде для инъекций (из расчета 1 мл воды для инъекций на дозу вводимого препарата), затем набрать нужное количество препарата и добавить к 50 мл 0,9% р-ра натрия хлорида; приготовленный р-р вводить в/в капельно в течение 30 мин. По завершении введения Альфарекина следует продолжать инфузию 0,9% р-ра натрия хлорида со скоростью 200 мл/ч в течение 10 мин.
Р-р для инъекций следует применять немедленно. Для интраназального применения р-р используют в течение 1 сут при условии хранения при температуре 2–8 °С.
Острый вирусный гепатит В: вводят в/м по 1 млн МЕ (в тяжелых случаях — по 2 млн МЕ) 2 раза в сутки в течение 10 дней. Курс лечения может быть продлен до 2–3 нед в зависимости от общего состояния больного или продолжен по 1 млн МЕ 2 раза в неделю в течение нескольких недель.
Хронический вирусный гепатит В: вводят в/м по 3–4 млн МЕ 3 раза в неделю в течение 2 мес.
Хронический вирусный гепатит С (ВГС): вводят в/м по 3 млн МЕ 3 раза в неделю в течение 6 мес в виде монотерапии или в комбинации с аналогами нуклеозидов. Препарат применять в течение 3–4 мес, после чего проводить определение РНК ВГС; дальше лечение продолжать только в том случае, если РНК ВГС не выявлено; при монотерапии курс лечения — 12–18 мес, в сочетании с рибавирином — 6 мес; при генотипе 1 и высоком содержании РНК ВГС до начала терапии, в случае отсутствия в плазме крови РНК ВГС к концу 6 мес лечения, комбинированную терапию можно продолжать еще 6 мес, однако принимать во внимание такие факторы, как возраст >40 лет, мужской пол, прогрессирующий фиброз.
ОРВИ у детей (в том числе у новорожденных): вводят интраназально по 2–3 капли в каждый носовой ход 3–6 раз в сутки в течение 3–5 дней; доза для новорожденных — 20–50 тыс. МЕ/мл, для детей других возрастных групп — 100 тыс. МЕ/мл. Допустимо введение в носовые ходы (поочередно) ватных турунд, смоченных Альфарекином, на 10–15 мин.
ОРВИ (включая грипп) у взрослых:
- вводят в/м по 1–3 млн МЕ, начиная с 1–2 сут заболевания в течение 3 дней;
- интраназально вводят по 4–6 капель р-ра Альфарекина (100 тыс. МЕ/мл) в каждый носовой ход 6–8 раз в сутки (перед применением вводимую дозу Альфарекина следует подогреть в шприце (использовать шприц без иглы) до температуры тела, остальной р-р хранить в холодильнике, предохраняя от бактериального загрязнения).
Острая и рецидивирующая пневмония вирусной и вирусно-бактериальной этиологии: Альфарекин вводят в/м по 1 млн МЕ в течение 5–7 дней в составе комплексного лечения, включая антибактериальную, дезинтоксикационную, противовоспалительную терапию.
Острый диарейный синдром у новорожденных: ректально в виде ежедневных микроклизм, содержащих по 100 тыс. МЕ Альфарекина, в течение 3–7 дней.
Острые кишечные инфекции у детей раннего возраста с явлениями гипокоагуляции: ректально, в дозе 10 тыс. МЕ/кг массы тела 3 раза с интервалом 48 ч.
Гнойно-септические заболевания, перитонит, множественные абсцессы брюшной полости: в/в по 2–4 млн МЕ 1 раз в сутки; общая доза: 12–16 млн МЕ на курс лечения. Не исключена целесообразность одновременного эндолимфального введения препарата в дозе 2–4 млн МЕ 1 раз в сутки.
Герпетические инфекции:
опоясывающий лишай: ежедневно 1 млн МЕ в/м и 2 млн МЕ в 5 мл физиологического р-ра п/к в несколько точек вокруг зоны высыпания. Продолжительность лечения — 5–7 дней;
кожные герпетические высыпания: 2 млн МЕ в/м или п/к (вокруг очага поражения) ежедневно; лечение можно сочетать с местным применением (аппликациями) на герпетические папулы;
генитальная герпетическая инфекция: 2 млн МЕ в/м ежедневно в сочетании с локальным применением препарата в виде аппликаций на область высыпаний;
герпетические кератоконъюнктивиты: 1 млн МЕ Альфарекина растворяют в 5 мл физиологического р-ра, вводят под конъюнктиву глаза по 2–3 капли каждые 2 ч в течение 7–10 дней; по мере уменьшения выраженности симптомов заболевания препарат можно вводить каждые 4 ч;
острый герпетический стоматит: детям — по 250 тыс. МЕ на прием 4 раза в сутки в виде аппликаций в сочетании с интраназальным введением. Альфарекин 1 млн МЕ развести в 4 мл воды для инъекций, применять по 1 мл р-ра на 1 аппликацию и интраназальное введение 2 капли ввести интраназально, остальные — после гигиенической обработки слизистой оболочки полости рта нанести местно в виде аппликаций. Курс лечения — 7–10 дней.
Хронический урогенитальный хламидиоз: лечение проводится в 2 этапа:
- подготовительный, включающий применение энтеросорбента, поливитаминных препаратов в терапевтических дозах в течение 2 нед. С 10-го дня применяют иммунотропный препарат, содержащий полипептиды тимуса, вечером через день, на курс — 5 инъекций;
- основной, с проведением базисной антибактериальной терапии по схеме: первый антибиотик в течение 5 дней, после 7-дневного перерыва — второй антибиотик в течение 10 дней. Во время перерыва и после окончания курса антибактериальной терапии назначают Альфарекин по 1 млн МЕ в/м 1 раз в сутки вечером, всего 10 инъекций на курс.
Во время приема антибактериальных средств необходимо применять противогрибковые препараты (нистатин, флуконазол, клотримазол, кетоконазол) и гепатопротекторы (силимарин) в терапевтических дозах.
Поражение нервной системы с моно- и полирадикулярным болевым синдромом: по 1 млн МЕ в/м в течение 5–10 дней в составе комплексной терапии.
Папилломатоз гортани: по 3 млн МЕ/м2 поверхности тела п/к 3 раза в неделю (через день) в течение ≥6 мес; дозу корректировать с учетом переносимости препарата. Лечение начинать после хирургического (лазерного) удаления ткани опухоли.
Рассеянный склероз: в/м по 1 млн МЕ 2–3 раза в сутки в течение 10–15 дней; далее — по 1 млн МЕ 1 раз в неделю в течение 6 мес.
Злокачественные новообразования:
меланома кожи — в дополнение к хирургическому лечению и для индукции ремиссии в/в по 20 млн МЕ/м2 поверхности тела (инфузия в течение 20 мин), 5 раз в неделю в течение 4 нед, поддерживающая терапия — п/к по 10 млн МЕ/м2 поверхности тела 3 раза в неделю (через день) в течение 48 нед.
При развитии тяжелых побочных эффектов (снижение количества гранулоцитов <500/мм3, повышение верхней границы нормы АлАТ/АсАТ в 5 раз), применение препарата прекратить до нормализации показателей. Лечение восстановить в половинной дозе. Если непереносимость сохраняется, а количество гранулоцитов снижается до 250/мм3 или активность АлАТ и/или АсАТ повышается (превышает верхнюю границу нормы в 10 раз), препарат следует отменить;
увеальная меланома: по 1 млн МЕ парабульбарно ежедневно в течение 10 дней; через 20 дней — два 10-дневных курса применения; общий курс — 48 нед. Не исключена необходимость проведения повторных курсов через 45 дней; лечение Альфарекином сочетают с фотодеструкцией опухоли и бета-аппликацией;
саркома Капоши: по 3 млн МЕ на инъекцию в/м, ежедневно в течение 10 дней; лечение сочетают с монохимиотерапией проспидином; повторные курсы — 1 раз в месяц в течение 6 мес; 50 млн МЕ (30 млн МЕ/м2 поверхности тела) в/в капельно в течение 30 мин ежедневно в течение 5 дней или с интервалом в 1 день, после чего необходим минимум 9-дневный перерыв до начала нового 5-дневного курса; продолжительность лечения определяет врач;
миеломная болезнь: по 3 млн МЕ на инъекцию в/м, ежедневно в течение 10 дней, повторный курс — 1 раз в 1,5–3 мес (4–6 курсов в течение года).
Гемобластозы:
хроническая миелоидная лейкемия: п/к по 3 млн МЕ/м2 поверхности тела в сутки ежедневно или 1 раз в 2 дня, постепенно повышая дозу до 5 млн МЕ/м2 в сутки ежедневно или 1 раз в 2 дня под наблюдением врача до достижения полной гематологической ремиссии (количество лейкоцитов в периферической крови не более 10·109/л) или в течение 18 мес;
волосатоклеточная лейкемия: по 3 млн МЕ 3 раза в неделю в/м (через день) в течение 4–6 нед. При достижении фазы ремиссии проводится поддерживающая терапия: по 3 млн МЕ через день — до 12 мес;
неходжкинская злокачественная лимфома: по 3 млн МЕ 3 раза в неделю в/м на протяжении 12–18 мес в качестве поддерживающей терапии при достижении ремиссии, достигнутой вследствие химиотерапии. В период частичной ремиссии показано использование других протоколов химиотерапии с последующей терапией Альфарекином в дозе 3 млн МЕ в/м 3 раза в неделю в течение 18 мес.
Противопоказания
- повышенная чувствительность к интерферону альфа-2b или другим компонентам препарата;
- тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы (сердечная недостаточность в стадии декомпенсации, недавно перенесенный инфаркт миокарда, тяжелая аритмия);
- выраженные нарушения функции почек и/или печени;
- эпилепсия и/или другие заболевания ЦНС (в том числе функциональные);
- хронический гепатит на фоне прогрессирующего или декомпенсированного цирроза печени;
- хронический гепатит у пациентов, получающих или недавно получавших терапию иммунодепрессантами (кроме короткого курса ГКС);
- аутоиммунный гепатит или другие аутоиммунные заболевания в анамнезе;
- дисфункция щитовидной железы;
- тяжелые висцеральные нарушения у пациентов с саркомой Капоши;
- псориаз;
- период беременности (угроза срыва).
Побочные эффекты
инъекционное введение Альфарекина, как и всех препаратов альфа-интерферона, в большинстве случаев сопровождается гриппоподобным синдромом: повышение температуры тела, озноб, головная и мышечная боль, боль в суставах, общая слабость. Данные побочные эффекты являются дозозависимыми и, как правило, отмечаются только в первые дни лечения, затем выраженность их уменьшается и они исчезают. Для купирования или значительного уменьшения выраженности симптоматики применяют парацетамол в дозе 0,5–1 г за 30–40 мин до инъекции.
Иногда при длительных курсах лечения отмечаются лейкопения, тромбоцитопения, проходящие при снижении дозы препарата.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: АГ и гипотензия, тахикардия.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: изменения в месте введения, алопеция.
Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности (сыпь на коже, включая герпетическую, зуд, гиперемия, крапивница, анафилактический шок).
Со стороны эндокринной системы: нарушение функции щитовидной железы.
Возможно развитие нарушений зрения; электролитного баланса, функции печени и почек. При длительных курсах могут наблюдаться лейко- и тромбоцитопения, которые устраняются снижением дозы, носовые кровотечения; психические нарушения — спутанность сознания, тревожные и депрессивные состояния, повышенная возбудимость, сонливость; нарушения центральной и периферической нервной системы — атаксия, парестезии; нарушения дыхательной системы — кашель.
Особые указания
Альфарекин следует применять под наблюдением врача, проинформировав пациента о преимуществах данной терапии и возможных побочных реакциях.
Если побочное действие не ослабевает или усиливается, дозу следует снижать до 50% или прекратить лечение. В зависимости от индивидуальной чувствительности и назначенной дозы препарата у пациентов можно наблюдать замедленную скорость психомоторных реакций — сонливость, слабость, повышенную утомляемость.
Одновременное употребление алкоголя исключено.
Перед назначением препарата на длительное время в дозах 3 млн МЕ и выше рекомендуется исследование функции щитовидной железы. Препарат можно начинать применять при условии, что уровень ТТГ находится в пределах нормы. При изменениях уровня ТТГ следует провести соответствующую терапию и начинать лечение Альфарекином при условии, что ТТГ удается поддерживать на нормальном уровне. В процессе лечения также целесообразно контролировать уровень ТТГ. После прекращения терапии функция щитовидной железы, нарушенная в результате введения препарата, не восстанавливается.
Всем пациентам перед началом и регулярно во время лечения необходимо проводить развернутый анализ периферической крови с обязательным качественным и количественным исследованием показателей крови, а также биохимическим анализом крови, включая определение содержания электролитов, кальция, печеночных ферментов и креатинина.
При миеломной болезни необходим периодический контроль функции почек.
У всех пациентов необходимо тщательно контролировать уровень альбумина в плазме крови и протромбиновое время.
У больных после трансплантации органов или костного мозга медикаментозная иммуносупрессия может быть менее эффективной, поскольку интерфероны оказывают стимулирующее влияние на иммунную систему.
С осторожностью следует назначать препарат при наличии в анамнезе таких заболеваний, как сахарный диабет с эпизодами кетоацидоза и хронического обструктивного заболевания легких, нарушения свертываемости крови, выраженная миелосупрессия.
При лечении препаратом необходимо обеспечить адекватную гидратацию организма; при проявлениях лихорадки следует исключить другие причины ее возникновения.
Рекомендуется применять препарат на фоне терапии антигистаминовыми и жаропонижающими средствами.
Указания на прямую кардиотоксичность интерферона отсутствуют, однако существует вероятность, что наличие гипертермии и озноба, которые часто сопровождают лечение, могут вызывать обострение имеющихся сердечных заболеваний. При наличии в анамнезе хронической сердечной недостаточности, инфаркта миокарда и/или предшествующей или существующей аритмии лечение интерфероном альфа-2b следует проводить под строгим контролем врача.
При проведении комбинированной терапии с рибавирином необходимо учитывать предупредительные меры для рибавирина.
При развитии реакции гиперчувствительности немедленного типа (крапивница, ангионевротический отек, бронхоспазм, анафилаксия) препарат следует немедленно отменить и принять соответствующие меры.
Развитие тяжелых и средней тяжести побочных эффектов требует коррекции дозы, а в некоторых случаях — отмены лечения. Применение препарата следует прекратить в таких случаях: увеличение времени свертывания крови (у пациентов с хроническим гепатитом), проявления синдрома уплотнения легочной паренхимы и рентгенологическое выявление инфильтрата, появление или увеличение выраженности нарушений зрения, нарушения функции щитовидной железы (отклонение от нормы ТТГ), снижение уровня альбумина в плазме крови и уменьшение протромбинового времени.
Не использовать во флаконах с нарушенной целостностью, маркировкой, при окончании срока годности, неправильном хранении. Готовый р-р необходимо осмотреть перед введением. Р-р должен быть прозрачным, бесцветным и не содержать посторонних включений.
Средство не содержит консервантов, поэтому во избежание бактериального загрязнения рекомендуется применять р-р для парентерального введения немедленно, остатки р-ра необходимо вылить.
Применение в период беременности или кормления грудью. Противопоказано.
Дети. Возможно применение в педиатрической практике при ОРВИ, в том числе у новорожденных, остром диарейном синдроме у новорожденных, остром герпетическом стоматите у детей (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Из-за возможной сонливости, слабости, утомляемости и снижения скорости психомоторных реакций при лечении препаратом следует воздержаться от управления транспортными средствами и работы с другими механизмами.
Взаимодействия
поскольку интерферон альфа изменяет клеточный метаболизм, существует потенциальная возможность модификации действия других лекарственных средств. Возможно изменение окислительных метаболических процессов при применении препаратов, которые метаболизируются данным путем (циметидин, фенитоин, варфарин, теофиллин, аминофиллин, диазепам, пропранолол). Концентрацию теофиллина в плазме крови необходимо контролировать и при необходимости корректировать режим дозирования.
С осторожностью следует применять препарат одновременно с опиоидными лекарственными средствами, анальгетиками, снотворными и седативными (потенциально вызывают миелосупрессивный эффект).
При применении препарата в комбинации с химиотерапевтическими препаратами (цитарабин, доксорубицин, тенипозид, циклофосфамид) повышается риск развития угрожающих жизни токсических эффектов (их тяжести и продолжительности).
Синергизм побочных эффектов (относительно количества лейкоцитов) описан при сочетанном применении интерферона альфа и зидовудина. У пациентов, которые получили эти препараты одновременно, частота развития нейтропении была выше, чем у тех, кто лечился только зидовудином.
Передозировка
как и при передозировке любым лекарственным веществом, рекомендуется симптоматическая терапия с наблюдением за функциями жизненно важных органов и состоянием пациента.
Условия хранения
при температуре 2–8 °С.
Приготовленный р-р препарата для инъекций используют немедленно; р-р для интраназального введения можно хранить в течение 1 сут при температуре 2–8 °С (в холодильнике).
Актуальная информация
Альфарекин (INN ― интерферон альфа) ― лекарственный препарат, содержащий в качестве действующего вещества интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный. Он синтезируется клетками кишечной палочки с помощью фагозависимой генно-инженерной биотехнологии и идентичен человеческому. Выпускается препарат в виде лиофилизированного порошка для приготовления раствора для инъекций, суппозиториев ректальных.
Историческая справка
Интерфероны (ИФН) типа I были открыты в 1957 г. А. Айзексом (A. Isaacs) и Дж. Линденманном (J. Lindenmann), которые сообщили, что клетки, инфицированные инактивированным вирусом, высвобождают растворимый фактор, оказывающий противовирусное действие (Isaacs A., Lindenmann J., 1957). В дальнейшем стало понятно, что ИФН является одним из ключевых цитокинов иммунного ответа (Tomasello E. еt al., 2014).
Свойства и механизм действия
ИФН типа I способны воздействовать практически на все клетки организма. Действие ИФН типа I влияет не только на врожденный иммунитет, но также почти на все аспекты клеточного и гуморального адаптивного иммунного ответа.
При экзогенном введении ИФН в качестве лекарственного средства взрослым мышам, было зафиксировано, что он оказывает сильное противоопухолевое действие (Gresser L., 2007). Имеется огромный опыт его клинического применения для лечения многих видов рака, в том числе некоторых гематологических опухолей и солидных опухолей (Antonelli et al., 2015). За последние 3 года было продемонстрировано, что ИФН I типа играют важную роль в системе иммунологического надзора, ускоренном отторжении иммуногенной опухоли и предупреждения распространения опухолевых клеток (метастазов) (Diamond M.S. et al., 2011; Fuertes M.B. et al., 2011). Более того, было установлено, что ИФН улучшают эффективность классического противоопухолевого лечения, такого как лучевая терапия, химиотерапия и терапия на основе моноклональных антител (Burnette B.C. et al., 2011; Schiavoni G. et al., 2011; Stagg J. et al., 2011).
Таким образом, Альфарекин благодаря своим иммуномодулирующим, противовирусным и противоопухолевым свойствам имеет широкий спектр показаний к применению.
Клиническое применение интерферона альфа-2b человеческого рекомбинантного
Инфицирование вирусом гепатита С в 80% случаев приводит к хроническому носительству этого вируса, поэтому в настоящее время им поражено более 170 млн человек во всем мире (Mohd Hanafiah К. et al., 2013). У около 20% инфицированных в конечном итоге развивается прогрессирующий цирроз печени или гепатоцеллюлярная карцинома, приводящие к летальному исходу (Cortez K.J., Kottilil S., 2013). Положительный результат лечения гепатита С называют устойчивым вирусологическим ответом. Последний ассоциируется со снижением смертности от цирроза и гепатоцеллюлярной карциномы. На сегодня гепатит С является наиболее частой причиной потребности в пересадке печени в США и Западной Европе (Cortez K.J., Kottilil S., 2013).
В период 1998–2001 гг. было изучено влияние терапии интерфероном альфа-2b на хроническое носительство этого вируса. Уровни РНК вируса гепатита С (HCV) в сыворотке крови измеряли до, во время и по окончанию 4-недельного курса терапии и через 24 нед после его завершения.
Средний возраст 44 пациентов (25 женщин, 19 мужчин) составил 36 лет. 9 заразились гепатитом С вследствие в/в употребления наркотических веществ, 14 ― в результате укола иглой инфицированного шприца, 7 ― при проведении медицинских манипуляций и 10 ― при половом контакте с инфицированным партнером; у 4 пациентов не удалось определить способ заражения. Среднее время от заражения до первых признаков или симптомов гепатита составляло 54 дня, а среднее время от момента заражения до начала терапии — 89 дней. К концу терапии у 43 пациентов (98%) в сыворотке крови были выявлены неопределяемые уровни РНК HCV и нормальные показатели АлАТ. Уровни РНК HCV стали невыявляемыми в среднем через 3,2 нед лечения. Терапия хорошо переносилась большинством пациентов, 1 больной прекратил терапию через 12 нед из-за возникших побочных эффектов. Согласно полученным данным пришли к выводу, что лечение острого гепатита С интерфероном альфа-2b предотвращает хронизацию процесса (Jaeckel E. et al., 2001).
По данным некоторых авторов, только 15–20% пациентов с хроническим гепатитом С имеют устойчивый вирусологический ответ на монотерапию интерфероном (определяется как отсутствие РНК HCV в сыворотке через 24 нед после завершения лечения). В исследовании, в котором приняли участие 912 больных, было проведено сравнение эффективности и безопасности монотерапии рекомбинантным интерфероном альфа-2b и его комбинациии с рибавирином в терапии пациентов с хроническим гепатитом С. Согласно полученным результатам, эффективность монотерапии была ниже. При этом комбинированная терапия на протяжении 24 нед менее эффективна (отсутствие РНК вируса в сыворотке отмечали у 31% пациентов), чем длительностью 48 нед (эффективна у 38% больных). Для сравнения, монотерапия интерфероном альфа-2b в течение 24 нед была эффективна у 6% участников, а длительностью 48 нед ― соответственно у 13%. Улучшение, исходя из результатов гистологии, отмечали у пациентов, которых лечили с использованием комбинированной терапии в течение 24 нед (57% участников) или 48 нед (61%), чем у тех, кто получал только интерферон в течение 24 нед (44%) или 48 нед (41%). Также было отмечено, что при лечении сочетанно с рибавирином следует применять более низкие дозы интерферона альфа-2b (McHutchison J.G., 1998).
Важно отметить, что при лечении пациентов с хроническим гепатитом С интерферонами могут наблюдаться побочные реакции со стороны психики. Так, была проведена проспективная оценка частоты, спектра и степени психиатрических симптомов у больных (n=104), получающих терапию интерфероном альфа. 1-я группа (n=84) получала интерферон альфа-2b в дозе 3–5 млн МЕ 3 р/нед в течение периода до 12 мес, а 2-я группа (контрольная группа) (n=20) не получала лечения. Выраженность депрессии и тревоги оценивалась с помощью Госпитальной шкалы депрессии и тревоги (The hospital Anxiety and Depression Scale ― HADS) в диапазоне 0–21 балл по каждому из двух разделов, а оценка враждебности/гнева оценивали согласно опроснику выраженности психопатологической симптоматики (пересмотренный перечень симптомов-90). В 1-й группе было выявлено значительное повышение показателей депрессии, гнева и враждебности. Совокупная частота клинически значимых эмоциональных расстройств (депрессия, беспокойство или гнев/враждебность) во время терапии интерфероном альфа составила 57,7% по сравнению с 22,5% до терапии. Однако терапию интерфероном альфа пришлось прекратить преждевременно у 8,3% пациентов в связи с развитием неподдающихся коррекции психиатрических симптомов. Ввиду высокой частоты и степени выраженности психиатрических симптомов при терапии интерфероном альфа рекомендуется тщательное наблюдение за пациентами, получающими эту терапию, в отношении возможных изменений настроения и развития патологических симптомов со стороны психики (Kraus M.R. еt al., 2003).
В исследовании in vivo, проведенном на кроликах, продемонстрировано, что интравитреальное введение интерферона альфа-2b эффективно в лечении индуцированного эндотоксином увеита (Afarid M. et al., 2016).
Некоторые новообразования, в том числе Т-клеточные лимфомы кожи, миеломная болезнь, саркома Капоши могут успешно лечиться с помощью интерферонов, вводимых системно или топически в опухоль. В последнее время интерферон альфа также применяется в терапии базально-клеточного рака (БКР). В исследовании с участием 140 пациентов с БКР, получавших внутрибрюшинные инъекции рекомбинантного интерферона альфа-2b в дозе 1,5–3 (6) млн МЕ 3 р/нед в течение 4–8 нед, были получены следующие результаты. Полный ответ (регресс опухоли) был достигнут у 94 пациентов (67,1%), частичный ответ у 33 пациентов (23,6%) и у 13 пациентов (9,3%) опухоль оказалась нечувствительной к проводимому курсу лечения. Побочные эффекты включали лихорадку, головную боль, усталость, тошноту; их купировали при помощи дополнительного приема парацетамола. Ни один из пациентов не прекратил терапию из-за побочных эффектов. В течение периода наблюдения (12–54 месяца, в среднем 36 мес) у пациентов не были зафиксированы рецидивы БКР. Исходя из вышеизложенного, можно предположить, что интерферон альфа-2b может быть альтернативой в терапии БКР (Chimenti S. et al., 1995).
Однако при изучении экономической составляющей такого лечения пришли к выводу, что интерферон альфа-2b является эффективным, но дорогостоящим способом лечения БКР. В то же время этот метод терапии позволяет достигнуть положительных результатов терапии в областях, где важен косметический результат и имеют место обширные поражения (Shiell A., 1994).
Два основных подтипа меланомы включают меланому кожи и меланому слизистых оболочек. Было установлено, что высокие дозы интерферона альфа-2b являются эффективными при лечении меланомы кожи. Было проведено исследование с целью проанализировать терапевтический эффект высоких доз интерферона альфа-2b для пациентов с меланомой слизистой оболочки полости рта, которые ранее проходили химиотерапию (количество пациентов 117). Общая выживаемость и выживаемость без рецидива сравнивали между пациентами, получавшими химиотерапию с/без включения в схему лечения высокой дозы интерферона. В результате было зафиксировано, что в группе, получавшей дополнительно препарат интерферона альфа-2b, была более высокая выживаемость без рецидива по сравнению с контрольной группой. Тем не менее общая выживаемость не имела значительных отличий между двумя группами, за исключением больных со стадией IVa, у которых общая выживаемость увеличилась на 20 мес. Побочные реакции, наблюдаемые у больных во время терапии, включали: гриппоподобный синдром, нарушения со стороны ЖКТ, миелосупрессию и гепатотоксичность. Побочные реакции преимущественно были выражены в незначительной степени и имели обратимый характер. Таким образом, включение в схему лечения пациентов с резецированной меланомой слизистой оболочки полости рта высоких доз интерферона альфа-2b может быть эффективным (Wang R. et al., 2015).
Гигантские гемангиомы представляют собой серьезную терапевтическую проблему из-за их размера и возможности осложнений. Интерферон альфа-2b успешно применяется для лечения угрожающих жизни гемангиом, возможно, благодаря его антиангиогенной активности.
Интерферон альфа-2b является одним из вариантов лечения пациентов с гигантскими гемангиомами, устойчивыми к стероидам, наличие которых представляет угрозу для жизни пациента. В исследовании продемонстрирована эффективность такого лечения при временных и незначительных побочных реакциях, которые не требовали прекращения лечения (Tamayo L. et al., 1997).
Интерферон альфа-2b, благодаря своим антиангиогенным свойствам, также может применяться для лечения гемангиом орбиты и век, устойчивых к терапии стероидами. Также отмечено, что эффективность тем выше, чем в более раннем возрасте пациента начата терапия заболевания. В целом клиническое исследование, в котором приняло участие 15 пациентов, продемонстрировало, что лечение интерфероном альфа-2b привело к выраженному регрессу гемангиом при хорошей переносимости препарата и отсутствии серьезных побочных реакций (Hastings M.M. еt al., 1997).
Заключение
Интерферон альфа-2b, содержащийся в препарате Альфарекин, связывается со специфическими рецепторами клеток организма и таким образом запускает каскад специфических реакций, приводящих к угнетению репликации вирусов, повышению цитотоксической активности лимфоцитов, фагоцитоза макрофагами, угнетению пролиферации опухолевых клеток. Исходя из этого, Альфарекин применяется в лечении острых инфекций, как вирусных, так и бактериальных, в том числе ОРВИ, герпетической инфекции, хроническом урогенитальном хламидиозе, септических состояниях. Особое место занимает он в лечении гепатитов В и С, предупреждении хронизации острого гепатита С. Препарат широко применяется в онкологии, например в терапии таких новообразований, как меланома, саркома Капоши, папилломатоз гортани, миеломная болезнь, гемобластозы. Применяют Альфарекин и в неврологической практике при различной патологии нервной системы, в том числе при рассеянном склерозе.