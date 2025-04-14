Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций (Alfarecin lyophilisate for solution for injection)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 40 аптеках в Днепр
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1563,90
Экономия при брони: -61,46 грн
1502,44 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
805,38
Экономия при брони: -34,26 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1637,11
Экономия при брони: -94,86 грн
1542,25 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 57 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1346,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
4.2 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1643,33
Экономия при брони: -102,07 грн
1541,26 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 27 мин
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
4.4 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1635,57
Экономия при брони: -114,21 грн
1521,36 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
4.4 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1598,25
Экономия при брони: -66,94 грн
1531,31 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 27
4.7 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1346,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 57 мин
Днепр, ул. Независимости, 16
4.8 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1566,58
Экономия при брони: -85,02 грн
1481,56 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 1/9
5.0 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1611,16
Экономия при брони: -108,72 грн
1502,44 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
5.1 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1557,80 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 27 мин
Днепр, ул. Новокрымская, 1
5.2 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
630,63
Экономия при брони: -37,61 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Новокрымская, 4-К
5.2 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1512,40 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 27 мин
Днепр, шоссе Донецкое, 3
5.8 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1334,89
Экономия при брони: -51,34 грн
1283,55 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 27 мин
Днепр, ул. Воскресенская, 4-А
6.1 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1551,03
Экономия при брони: -79,42 грн
1471,61 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 57 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 46
6.5 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 3000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
2357,95
Экономия при брони: -1,05 грн
2356,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Центральная, 2/4
6.5 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1394,48
Экономия при брони: -92,02 грн
1302,46 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 27 мин
Днепр, перек. Европейская / Глинки, 8-Б/12
6.5 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
277,14
Экономия при брони: -16,45 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 27 мин
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
6.6 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1538,73
Экономия при брони: -57,17 грн
1481,56 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 57 мин
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
6.6 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1520,60 грн