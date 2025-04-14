Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций (Alfarecin lyophilisate for solution for injection)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 40 аптеках в Одесса
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
1.2 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1685,40 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1838,21
Экономия при брони: -67,11 грн
1771,10 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1782,00 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1625,02
Экономия при брони: -82,77 грн
1542,25 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1557,86 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1781,10
Экономия при брони: -198,80 грн
1582,30 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1582,30 грн
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 3000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
3367,00 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 132/1
3.7 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Подорожник
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
3.9 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1582,30 грн
Подорожник
Одесса, ул. Европейская, 72
4.0 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1582,30 грн
Аптека tas
Одесса, перек. Успенская / Ришельевская, 44/33
4.1 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1781,10 грн
Подорожник
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 71
4.2 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1582,30 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1513,80 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Канатная, 78
4.8 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1373,67 грн
Роза
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 6
5.5 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1782,00 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 22-А
5.8 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1557,86 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Филатова Академика, 33-А
5.8 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1891,69
Экономия при брони: -111,63 грн
1780,06 грн
Мед-сервис
Одесса, ул. Добровольцев, 10/6
6.1 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1781,90 грн
Глория
Одесса, дорога Фонтанская, 15-А
6.2 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1782,00 грн
Шампань
Одесса, просп. Шевченко, 10/1
6.3 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1782,00 грн