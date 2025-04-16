Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций (Alfarecin lyophilisate for solution for injection)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1602,08
Экономия при брони: -59,83 грн
1542,25 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1624,41
Экономия при брони: -93,10 грн
1531,31 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1633,12
Экономия при брони: -110,77 грн
1522,35 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1512,40 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1584,47
Экономия при брони: -101,92 грн
1482,55 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1525,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1603,46
Экономия при брони: -92,05 грн
1511,41 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1526,30
Экономия при брони: -63,65 грн
1462,65 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 3000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
3367,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1415,98
Экономия при брони: -82,68 грн
1333,30 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 3000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
3430,90
Экономия при брони: -63,90 грн
3367,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1587,22
Экономия при брони: -64,87 грн
1522,35 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1603,91
Экономия при брони: -101,47 грн
1502,44 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1576,55
Экономия при брони: -55,19 грн
1521,36 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1426,43
Экономия при брони: -93,13 грн
1333,30 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
821,69
Экономия при брони: -40,21 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 58-А
3.8 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1597,96
Экономия при брони: -76,60 грн
1521,36 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 20/1
4.0 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1408,88
Экономия при брони: -75,58 грн
1333,30 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/1
4.1 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
996,44
Экономия при брони: -63,13 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/2
4.1 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
139,73
Экономия при брони: -6,41 грн