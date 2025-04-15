Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций (Alfarecin lyophilisate for solution for injection)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках в Львов
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 30 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1346,90 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Подорожник
Закрыто
Открывается через 30 мин
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 3000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
686,18
Экономия при брони: -12,78 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 30 мин
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 3000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
3430,90
Экономия при брони: -63,90 грн
3367,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 30 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 3000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
3430,90
Экономия при брони: -63,90 грн
3367,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 30 мин
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 3000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
3087,81
Экономия при брони: -57,51 грн
3030,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 30 мин
Львов, ул. Зеленая, 7/7
1.4 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1416,23 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 30 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 45
1.8 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 3000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
3430,90
Экономия при брони: -63,90 грн
3367,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 30 мин
Львов, ул. Героев УПА, 73
2.0 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 3000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
3430,90
Экономия при брони: -63,90 грн
3367,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 30 мин
Львов, ул. Бабия, 14
3.3 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1346,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 30 мин
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
3.4 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1557,86 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 30 мин
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1510,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 30 мин
Львов, ул. Кульпарковская, 172-А
3.8 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1529,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 30 мин
Львов, ул. Пасечная, 70
4.2 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1319,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 30 мин
Львов, просп. Красной Калины, 68
6.2 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 3000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
3430,90
Экономия при брони: -63,90 грн
3367,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
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Львов, просп. Красной Калины, 103
6.7 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
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Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1873,80
Экономия при брони: -82,80 грн
1791,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 30 мин
Винники, ул. Галицкая, 21-А
8.9 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 3000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
3087,81
Экономия при брони: -57,51 грн
3030,30 грн
Подорожник
Жолква, ул. Львовская, 22
24.3 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1346,90 грн
Аптека
Закрыто
Открывается через 30 мин
Буск, пл. Звытяги, 12
44.5 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 3000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
3430,90
Экономия при брони: -63,90 грн
3367,00 грн