Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций (Alfarecin lyophilisate for solution for injection)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 152 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1511,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1557,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 3000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
3368,50
Экономия при брони: -47,60 грн
3320,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1416,24 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1554,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1116,49
Экономия при брони: -49,85 грн
1066,64 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1317,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1594,85
Экономия при брони: -92,41 грн
1502,44 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 3000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
3430,90
Экономия при брони: -110,00 грн
3320,90 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1814,90
Экономия при брони: -54,45 грн
1760,45 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
1.4 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1554,20 грн
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 3000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
3302,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1416,24 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1109,42
Экономия при брони: -42,78 грн
1066,64 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1562,71
Экономия при брони: -80,16 грн
1482,55 грн
Виталюкс
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, спуск Кловский, 14/24
1.8 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1246,24 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Винниченко Владимира, 9-А
1.8 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1554,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
965,99
Экономия при брони: -40,64 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1589,24
Экономия при брони: -67,88 грн
1521,36 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Нижний Вал, 37/20
2.0 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1554,20 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Саксаганского, 107
2.0 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1554,20 грн