Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций (Alfarecin lyophilisate for solution for injection)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 124 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1573,44
Экономия при брони: -90,89 грн
1482,55 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1901,41
Экономия при брони: -100,46 грн
1800,95 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1616,14
Экономия при брони: -93,79 грн
1522,35 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1143,37
Экономия при брони: -63,80 грн
1079,57 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1576,73
Экономия при брони: -74,29 грн
1502,44 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1876,86
Экономия при брони: -85,86 грн
1791,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1698,05 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
2.6 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1886,74
Экономия при брони: -85,79 грн
1800,95 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1557,83 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 1
3.4 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
826,23
Экономия при брони: -55,10 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Свято-Николаевская, 44
3.5 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1584,50
Экономия при брони: -63,14 грн
1521,36 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
3.6 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1557,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 22
4.1 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1633,70
Экономия при брони: -91,45 грн
1542,25 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21-В
4.5 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1641,30
Экономия при брони: -99,05 грн
1542,25 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Радиевского Генерала, 1-А
5.2 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1409,14
Экономия при брони: -56,94 грн
1352,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, шоссе Днепровское, 80-Г
6.7 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1585,51
Экономия при брони: -73,11 грн
1512,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 66-А
7.6 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1606,27
Экономия при брони: -64,02 грн
1542,25 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Южный, 29-Б
7.9 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1382,48
Экономия при брони: -49,18 грн
1333,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
8.3 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1576,43
Экономия при брони: -73,99 грн
1502,44 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 65
8.3 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1655,09
Экономия при брони: -112,84 грн
1542,25 грн