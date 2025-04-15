Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций (Alfarecin lyophilisate for solution for injection)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 58 аптеках в Запорожье
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1128,18
Экономия при брони: -48,61 грн
1079,57 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1603,63
Экономия при брони: -61,38 грн
1542,25 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1564,80
Экономия при брони: -113,76 грн
1451,04 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1625,02
Экономия при брони: -82,77 грн
1542,25 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 49 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1611,54
Экономия при брони: -120,49 грн
1491,05 грн
Аптека шар@
Запорожье, ул. Школьная, 13
3.2 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1424,29
Экономия при брони: -90,99 грн
1333,30 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 153
3.3 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1585,04
Экономия при брони: -132,25 грн
1452,79 грн
Аптека копейка
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
3.4 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1120,69
Экономия при брони: -55,05 грн
1065,64 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
3.4 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1655,71
Экономия при брони: -164,66 грн
1491,05 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
3.4 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1404,19
Экономия при брони: -70,89 грн
1333,30 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 49 мин
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
3.7 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1604,25
Экономия при брони: -72,94 грн
1531,31 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Чаривная, 121
3.7 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
973,83
Экономия при брони: -40,52 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Чаривная, 121
3.7 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1380,51
Экономия при брони: -48,20 грн
1332,31 грн
Подорожник
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
3.9 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1512,40
Экономия при брони: -82,70 грн
1429,70 грн
Аптека шар@
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
3.9 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1596,81
Экономия при брони: -54,56 грн
1542,25 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 51
3.9 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1899,44
Экономия при брони: -128,34 грн
1771,10 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
4.1 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
477,05
Экономия при брони: -26,32 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
4.1 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1654,01
Экономия при брони: -111,76 грн
1542,25 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
4.2 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1892,32
Экономия при брони: -122,21 грн
1770,11 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 49 мин
Запорожье, ул. Святого Николая, 53-А
4.3 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1268,15
Экономия при брони: -66,20 грн
1201,95 грн