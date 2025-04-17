Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций (Alfarecin lyophilisate for solution for injection)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 3000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
3430,90
Экономия при брони: -63,90 грн
3367,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1374,98 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1512,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1381,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1374,98 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1374,98 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1575,33
Экономия при брони: -53,97 грн
1521,36 грн
Мед-сервис
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
2.3 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1346,90 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Летная, 25-Б
2.4 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1581,87
Экономия при брони: -79,43 грн
1502,44 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1540,10
Экономия при брони: -78,44 грн
1461,66 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1394,94
Экономия при брони: -61,64 грн
1333,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 17
3.1 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1240,19
Экономия при брони: -67,09 грн
1173,11 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 194
3.1 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1606,42
Экономия при брони: -64,17 грн
1542,25 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Независимости, 23
4.3 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1374,98 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Независимости, 56
5.0 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1374,98 грн
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Городня, ул. Черниговская, 2/48
48.5 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1224,51 грн
Подорожник
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 21-Г/1
64.1 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1512,40 грн
Аптека низких цен
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 7
64.6 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
803,91
Экономия при брони: -32,78 грн
Аптека копейка
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 3-А/1
64.9 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1633,73
Экономия при брони: -92,47 грн
1541,26 грн
Подорожник
Мена, ул. Шевченко Тараса, 61-А
65.1 км
Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1346,90 грн