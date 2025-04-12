дозирование инсулина индивидуально и определяется врачом в соответствии с потребностями больного. Поскольку действие препарата НовоМикс 30 ФлексПен наступает быстрее по сравнению с двухфазным человеческим инсулином, его следует вводить непосредственно перед приемом пищи. При необходимости НовоМикс 30 ФлексПен можно вводить и через короткий промежуток времени после еды. В среднем потребность больного в инсулине в зависимости от массы тела составляет от 0,5 до 1,0 ЕД/кг/сут. Она может полностью или частично обеспечиваться введением препарата НовоМикс 30 ФлексПен. Суточная потребность в инсулине может повышаться у пациентов с резистентностью к нему (например при ожирении) и снижаться у больных с сохранившейся остаточной продукцией эндогенного инсулина.

НовоМикс 30 ФлексПен обычно вводят п/к в область бедра. Можно также делать инъекции в область передней брюшной стенки, ягодиц или дельтовидной мышцы плеча. Во избежание липодистрофии место инъекции следует менять даже в пределах одного участка тела.

Аналогично другим препаратам инсулина длительность действия может изменяться в зависимости от дозы, места инъекции, скорости кровотока, температуры тела и уровня физической активности. Зависимость скорости всасывания от места введения препарата не исследована.

Больным сахарным диабетом II типа НовоМикс 30 ФлексПен можно назначать как в виде монотерапии, так и в сочетании с пероральными сахароснижающими средствами в тех случаях, когда содержание глюкозы в крови не удается эффективно контролировать с помощью только сахароснижающих препаратов.

Для больных сахарным диабетом II типа рекомендуемая начальная доза препарата НовоМикс 30 ФлексПен составляет 6 ЕД перед завтраком и 6 ЕД — перед ужином. Можно начинать его введение с дозы 12 ЕД перед ужином. После достижения дозы 30 ЕД обычно рекомендуется перейти с однократного введения на 2 инъекции в сутки по 15 ЕД перед завтраком и ужином. Далее можно безопасно перейти на 3 инъекции в сутки и вводить по половине утренней дозы перед завтраком и обедом.

При подборе доз рекомендуется руководствоваться таблицей, приведенной ниже:



Показатели уровня глюкозы в крови перед приемом пищи Подбор дозы препарата НовоМикс 30 ФлексПен <4,4 ммоль/л <80 мг/100 мл –2 ЕД 4,4–6,1 ммоль/л 80–110 мг/100 мл 0 6,2–7,8 ммоль/л 111–140 мг/100 мл +2 ЕД 7,9–10 ммоль/л 141–180 мг/100 мл +4 ЕД >10 ммоль/л >180 мг/100 мл +6 ЕД



Следует ориентироваться на самые низкие значения концентрации глюкозы за последние 3 сут. Если за этот период возникали эпизоды гипогликемии, дозу инсулина не повышают. Подбор дозы производят 1 раз в неделю до тех пор, пока не будет достигнут целевой уровень HbA1с. По значениям концентрации глюкозы перед приемами пищи оценивают адекватность предшествующей дозы.

Нарушение функции печени или почек может снизить потребность пациента в инсулине.

НовоМикс 30 ФлексПен можно применять у детей и подростков в возрасте от 10 лет, когда введение смеси инсулинов является предпочтительным. Данные клинических исследований по применению препарата у детей в возрасте 6–9 лет ограничены. Исследований с участием детей в возрасте младше 6 лет не проводили.

НовоМикс 30 ФлексПен можно применять у больных пожилого возраста; тем не менее опыт его применения в сочетании с гипогликемизирующими препаратами у лиц в возрасте старше 75 лет ограничен.

НовоМикс 30 ФлексПен ни в коем случае нельзя вводить в/в.

Инструкции по применению препарата НовоМикс 30 ФлексПен для больного

Необходимо тщательно перемешивать суспензию инсулина перед применением. После перемешивания суспензия должна быть однородно белой и мутной.

НовоМикс 30 ФлексПен предназначен только для индивидуального применения.

Не заполнять НовоМикс 30 ФлексПен повторно.

НовоМикс 30 ФлексПен применяется с короткими иглами НовоФайн S.

Перед применением препарата НовоМикс 30 ФлексПен

Проверить по этикетке правильность применяемого типа инсулина.

Следует всегда использовать новую иглу для каждой инъекции во избежание инфицирования.

Не применять препарат НовоМикс 30 ФлексПен:

в инсулиновых насосах;

если шприц-ручку ФлексПен роняли, если она повреждена или деформирована, так как в этих случаях может происходить утечки инсулина;

если шприц-ручка хранилась неправильно или была заморожена;

если после перемешивания суспензия не становится однородно белой и мутной;

если в препарате появились белые сгустки или твердые белые частицы, прилипшие ко дну или стенкам картриджа, придавая ему вид замороженного.

НовоМикс 30 ФлексПен предназначен для п/к инъекций.

Препарат нельзя вводить в/в или непосредственно в мышцу.

Чтобы избежать образования инфильтратов, следует постоянно менять место инъекции. Лучшими местами для введения являются передняя брюшная стенка, ягодицы, передняя поверхность бедра или плеча. Действие инсулина наступает быстрее при его введении в области талии.

Инструкции по применению шприц-ручки НовоМикс 30 ФлексПен

НовоМикс 30 ФлексПен — это уникальная инсулиновая шприц-ручка с селектором дозы. Она позволяет выставить дозу инсулина от 1 до 60 ЕД с шагом в 1 ЕД. НовоМикс 30 ФлексПен применяется с иголками НовоФайн S длиной 8 мм или короче. Следует обращать внимание на маркер S на упаковке игл. S — это обозначение коротких игл. Всегда необходимо иметь при себе запасную шприц-ручку на случай повреждения или потери шприц-ручки ФлексПен.

Подготовка НовоМикс 30 ФлексПен к инъекции

Проверьте по этикетке, что в шприц-ручке НовоМикс 30 ФлексПен содержится необходимый тип инсулина. При первом применении НовоМикс 30 ФлексПен необходимо перемешать инсулин, который находится в шприц-ручке:

1. Перемешивание происходит лучше, если жидкость в картридже имеет комнатную температуру. Снимают колпачок шприц-ручки.

2. Прокатывают НовоМикс 30 ФлексПен между ладонями 10 раз, при этом важно, чтобы картридж оставался в горизонтальном положении.

3. После этого не менее 10 раз переворачивают картридж вверх и вниз между двумя положениями так, чтобы стеклянный шарик в нем перемещался от одного конца к другому. Повторяют эти действия, пока жидкость внутри картриджа не станет однородно белой и мутной.

Перед каждой последующей инъекцией переворачивают шприц-ручку вверх и вниз между двумя положениями не менее 10 раз, пока жидкость не станет однородно белой и мутной. После перемешивания сразу же выполняют следующие действия для выполнения инъекции.

Необходимо убедиться, что в картридже осталось как минимум 12 ЕД инсулина, что позволит перемешать содержимое. Если в картридже осталось менее 12 ЕД инсулина, следует применить новый НовоМикс 30 ФлексПен.

Присоединение иглы

Необходимо продезинфицировать резиновую мембрану тампоном со спиртом.

1. Удаляют защитную этикетку с новой одноразовой иглы НовоФайн.

Плотно навинчивают иглу на шприц-ручку НовоМикс 30 ФлексПен.

2. Снимают большой внешний колпачок иглы. Запрещается его выбрасывать.

3. Снимают внутренний колпачок иглы и выбрасывают его.

Всегда используют новую иглу для каждой инъекции, чтобы предотвратить инфицирование.

Не следует сгибать и повреждать иглу перед использованием.

Чтобы свести к минимуму риск случайного укола иглой, никогда снова не надевают на нее предварительно снятый внутренний колпачок.

Удаление воздуха из картриджа

При использовании шприц-ручки в игле и картридже может накапливаться небольшой объем воздуха. Чтобы предотвратить инъекции воздуха и обеспечить введение нужной дозы делают следующее:

1. Выставить 2 ЕД.

2. Удерживая НовоМикс 30 ФлексПен вертикально иглой вверх, постукивают осторожно пальцем по картриджу несколько раз, чтобы пузырьки воздуха собрались в верхней части картриджа.

3. Удерживая шприц-ручку вертикально иглой вверх, нажимают пусковую кнопку. При этом селектор дозы повернется до нулевого значения.

На кончике иглы должна появиться капля инсулина. Если этого не произойдет, следует заменить иглу и повторить процедуру не более 6 раз.

Если капля инсулина все же не появляется, это указывает на то, что шприц-ручка испорчена и ею нельзя пользоваться.

Выставление дозы

Необходимо убедиться, что селектор дозы установлен на «0».

Выставить необходимую для введения дозу.

Выставленная доза может быть откорректирована как в сторону повышения, так и снижения вращением селектора дозы в соответствующем направлении. При вращении селектора в сторону снижения дозы необходимо следить за тем, чтобы случайно не нажать пусковую кнопку, поскольку это приведет к вытеканию инсулина .

Невозможно выставить дозу, превышающую количество ЕД, оставшихся в картридже.

Не использовать для выставления дозы шкалу количества оставшегося инсулина.

Введение инсулина

Вводят иглу под кожу. Соблюдают технику выполнения инъекции, которой научил врач.

1. Вводят дозу, нажать до края пусковую кнопку. При выполнении инъекции нажимают только пусковую кнопку.

Вращение селектора дозы не приведет к введению инсулина.

2. Удерживают пусковую кнопку полностью нажатой, пока игла не будет извлечена из кожи. Иглу следует удерживать под кожей не менее 6 с. Это обеспечивает введение полной дозы.

3. Закрывают иглу большим внешним колпачком и осторожно полностью прижимают его, затем откручивают иглу.

Осторожно утилизировать иглу и надеть колпачок на шприц-ручку.

Удаляют иглу после каждой инъекции. Иначе изменения температуры могут вызвать утечку жидкости через иглу.

Медицинские работники, родственники и другие лица, оказывающие помощь больному, должны соблюдать общие правила техники безопасности при удалении и утилизации игл, чтобы избежать случайного укола иглой.

Использованную шприц-ручку утилизируют без иглы.

НовоМикс 30 ФлексПен предназначен только для индивидуального применения.

Хранение и уход за шприц-ручкой

НовоМикс 30 ФлексПен предназначен для точной и безопасной работы. Следует обращаться с ним осторожно. Если он падал или был деформирован, может возникнуть риск его повреждения и утечки инсулина.

Поверхность шприц-ручки НовоМикс 30 ФлексПен можно почистить, протирая ее ватой, смоченной этиловым спиртом. Не погружать шприц-ручку в спирт, не мыть и не смазывать ее. Это может повредить механизм шприц-ручки.

Не заполнять НовоМикс 30 ФлексПен повторно.