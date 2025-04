фармакодинамика. НовоМикс 30 ФлексПен — двухфазная суспензия, состоящая из смеси аналогов инсулина: инсулина аспарта (аналог человеческого инсулина короткого действия) и протамин-инсулина аспарта (аналог человеческого инсулина средней продолжительности действия). Снижение уровня глюкозы в крови под влиянием инсулина аспарта происходит после его связывания с инсулиновыми рецепторами, что способствует захвату глюкозы мышечными и жировыми клетками и одновременно торможению выделения глюкозы из печени. НовоМикс 30 ФлексПен — двухфазная суспензия, содержащая 30% растворимого инсулина аспарта. Это обеспечивает более быстрое по сравнению с растворимым человеческим инсулином начало действия, что позволяет вводить препарат непосредственно перед приемом пищи (от 0 до 10 мин). Кристаллическая фаза (70%) состоит из протамин-инсулина аспарта, профиль активности которого такой же, как и человеческого нейтрального протамин-инсулина Хагедорна (НПХ).

НовоМикс 30 ФлексПен начинает действовать через 10–20 мин после п/к инъекции. Максимальный эффект достигается через 1–4 ч после введения. Длительность действия — до 24 ч.

Уровень гликозилированного гемоглобина у больных сахарным диабетом I и II типа, которым в течение 3 мес вводили НовоМикс 30 ФлексПен, такой же, как и при введении двухфазного человеческого инсулина. При введении одинаковых молярных доз инсулин аспарт эквипотенциален человеческому инсулину.

В клиническом исследовании больные сахарным диабетом II типа (341 человек), разделенные на группы по рандомизированному принципу, получали только НовоМикс 30 ФлексПен либо НовоМикс 30 ФлексПен в комбинации с метформином, либо метформин в сочетании с сульфонилмочевиной. После 16 нед лечения значения концентрации НbА1с у пациентов, получавших НовоМикс 30 ФлексПен в сочетании с метформином или метформин в сочетании с сульфонилмочевиной, были одинаковыми. В этом исследовании у 57% больных уровень НbА1с >9%. У этих пациентов комбинированное лечение препаратом НовоМикс 30 ФлексПен и метформином обусловливало более выраженное снижение уровня НbА1с по сравнению с сочетанием метформина и сульфонилмочевины.

В исследовании больным сахарным диабетом II типа, у которых контроль гликемии только пероральными гипогликемизирующими препаратами оказался неэффективным, вводили препарат НовоМикс 30 ФлексПен 2 раза в сутки (117 больных) или инсулин гларгин 1 раз в сутки (116 больных). После 28 нед лечения препаратом НовоМикс 30 ФлексПен, сопровождавшегося подбором доз, уровень HbA1с снизился на 2,8% (среднее значение HbA1с при включении в исследование — 9,7%). При лечении препаратом НовоМикс 30 ФлексПен уровня HbA1с <7% достигли 66% больных, а <6,5% — 42% пациентов; при этом концентрация глюкозы в плазме крови натощак снизилась примерно на 7 ммоль/л (от 14,0 ммоль/л до лечения — до 7,1 ммоль/л).

При метаанализе, проведенном у больных сахарным диабетом II типа, отмечено снижение риска возникновения эпизодов гипогликемии в ночное время и тяжелой гипогликемии при лечении НовоМикс 30 ФлексПен по сравнению с двухфазным человеческим инсулином. В то же время риск возникновения эпизодов гипогликемии в дневное время был выше у больных, получавших НовоМикс 30 ФлексПен.

Период беременности. Новомикс 30 не исследовали у беременных. Однако в клинических исследованиях по сравнению безопасности и эффективности инсулина аспарта и растворимого человеческого инсулина при лечении беременных с сахарным диабетом I типа (всего 322 беременные, инсулин аспарт — 157 лиц, растворимый человеческий инсулин — 165 лиц) не было выявлено побочного действия инсулина аспарта на плод или новорожденного.

Кроме того, в клиническом исследовании с участием 27 женщин с гестационным диабетом, которые получали инсулин аспарт (14 лиц) или растворимый человеческий инсулин (13 лиц), не было выявлено никаких расхождений показателей безопасности лечения обоими препаратами.

Дети и подростки. В 16-недельном исследовании с участием 167 больных в возрасте 10–18 лет сравнивали эффективность поддержания постпрандиального контроля гликемии введением препарата НовоМикс 30 ФлексПен при приеме пищи с применением человеческого инсулина/двухфазного человеческого инсулина 30 при приеме пищи с инъекциями НПХ-инсулина перед сном. На протяжении всего периода исследования в обеих группах концентрация HbА1с оставалась на уровне, который был при включении в исследование; при этом не отмечены расхождения в частоте возникновения эпизодов гипогликемии.

В двойном слепом перекрестном исследовании (по 12 нед на каждый курс лечения), проведенном с участием сравнительно небольшой группы детей (54 человека) в возрасте 6–12 лет, увеличение числа эпизодов гипогликемии и повышение концентрации глюкозы были статистически достоверно меньшими при лечении препаратом НовоМикс 30 ФлексПен по сравнению с двухфазным человеческим инсулином 30. Уровень HbА1с в конце курса лечения был существенно ниже в группе, которая получала двухфазный человеческий инсулин 30, чем в группе, которая принимала НовоМикс 30 ФлексПен.

Лица пожилого возраста. Фармакодинамику препарата НовоМикс 30 ФлексПен не исследовали у больных пожилого и старческого возраста. Однако было проведено рандомизированное двойное слепое перекрестное исследование, в котором сравнивали фармакокинетику и фармакодинамику инсулина аспарта и растворимого человеческого инсулина у 19 больных сахарным диабетом II типа в возрасте 65 лет — 83 года. Относительные различия показателей фармакодинамики (GIR max , AUCgir 0-120 min ) после введения инсулина аспарта или человеческого инсулина у этих больных были такими же, как и у практически здоровых лиц или молодых больных сахарным диабетом.

Фармакокинетика. В инсулине аспарте аминокислота пролин в положении 28 В-цепи молекулы инсулина замещена на аспарагиновую кислоту, что снижает образование гексамеров, формирующихся в препаратах растворимого человеческого инсулина. В растворимой фазе препарата НовоМикс 30 ФлексПен доля инсулина аспарта составляет 30% всего инсулина. Он всасывается в кровь из подкожной клетчатки быстрее, чем растворимый инсулин двухфазного человеческого инсулина. Остальные 70% составляет доля кристаллической формы протамин-инсулина аспарта, более продолжительная интенсивность всасывания которого такая же, как у человеческого НПХ-инсулина.

C max инсулина в сыворотке крови после введения препарата НовоМикс 30 ФлексПен на 50% выше, а время ее достижения вдвое короче по сравнению с двухфазным человеческим инсулином 30. У здоровых добровольцев после п/к введения препарата НовоМикс 30 ФлексПен из расчета 0,20 ЕД/кг массы тела C max инсулина аспарта в сыворотке крови достигалась через 60 мин и составляла 140±32 пмоль/л. Т 1/2 НовоМикс 30 ФлексПен, который отражает скорость всасывания протаминовой фракции, составлял приблизительно 8–9 ч. Уровень инсулина в сыворотке крови возвращался к исходному через 15–18 ч после п/к введения. У больных сахарным диабетом II типа C max достигалась через 95 мин после введения и оставалась выше исходной концентрации не менее 14 ч.

Дети и подростки

Фармакокинетику препарата НовоМикс 30 ФлексПен у детей и подростков не исследовали. Однако у детей (6–12 лет) и подростков (13–17 лет), больных сахарным диабетом I типа, исследовали фармакокинетику и фармакодинамику растворимого инсулина аспарта. Он быстро всасывался у пациентов из обеих групп, при этом значения t max были такими же, как и у взрослых. В то же время значения C max в разных группах существенно отличались, что указывает на важность индивидуального подбора доз инсулина аспарта.

Лица пожилого возраста. Фармакокинетику НовоМикс 30 ФлексПен не исследовали у больных пожилого возраста. Однако относительные расхождения в значениях показателей фармакодинамики после введения инсулина аспарта или человеческого инсулина больным сахарным диабетом ІІ типа пожилого и старческого возраста (65 лет — 83 года, средний возраст — 70 лет) были такими же, как у практически здоровых лиц или больных сахарным диабетом более молодого возраста. У больных пожилого и старческого возраста скорость всасывания снижается, о чем свидетельствует более продолжительное время достижения C max инсулина в крови (t max ) (82 мин при интерквартильном диапазоне 60–120 мин). При этом значение С max было таким же, как и у больных сахарным диабетом II типа младшего возраста, и немного ниже, чем у больных сахарным диабетом I типа.

Фармакокинетику НовоМикс 30 ФлексПен не исследовали у больных с нарушениями функции почек или печени.