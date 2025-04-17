Новомикс® 30 Флекспен® (Novomix® 30 Flexpen®)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 27 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1661,99 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1661,99 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1662,20
Экономия при брони: -18,90 грн
1643,30 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1589,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1671,52
Экономия при брони: -59,62 грн
1611,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1645,49 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1720,09
Экономия при брони: -58,94 грн
1661,15 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 13
1.7 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1497,27 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Шевченко, 51
1.8 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1662,20
Экономия при брони: -18,90 грн
1643,30 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Летная, 19
2.4 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1661,99 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.5 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1661,99 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1645,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1698,41
Экономия при брони: -86,51 грн
1611,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1661,99 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 43
2.7 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1645,50 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 193
2.9 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1649,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 37
2.9 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1662,30
Экономия при брони: -19,00 грн
1643,30 грн
Мед-сервис
Чернигов, ул. Соборности, 2
2.9 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1622,40 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 21-А
3.0 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1643,30 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 8
3.1 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1571,90 грн