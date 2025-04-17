Новомикс® 30 Флекспен® (Novomix® 30 Flexpen®)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках в Винница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1583,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1645,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Шимко Максима, 36
1.7 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1622,40
Экономия при брони: -19,10 грн
1603,30 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Васильковая, 7
2.1 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1645,70
Экономия при брони: -42,40 грн
1603,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 17
2.9 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1479,31 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 27
3.1 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1584,85 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
5.6 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1579,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Юности, 51
6.1 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1603,30 грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Турбов, ул. Мира, -
19.9 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1591,15 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Калиновка, ул. Медицинская, 4-А
24.4 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1662,30
Экономия при брони: -10,00 грн
1652,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Жмеринка, ул. Киевская, 288-Д
33.6 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1662,30
Экономия при брони: -11,80 грн
1650,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Жмеринка, ул. Киевская, 1-В
35.7 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1661,99 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ильинцы, ул. Ольшанская, 48-Д
52.7 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1645,70
Экономия при брони: -26,50 грн
1619,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Бар, ул. Туника Николая, 1-А
62.4 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1662,30
Экономия при брони: -10,00 грн
1652,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Бар, ул. Соборная, 11
62.5 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1522,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Бар, пл. Памяти, 21
62.7 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1662,30
Экономия при брони: -10,00 грн
1652,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Житомирская, 43
74.4 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1662,30
Экономия при брони: -10,00 грн
1652,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чуднов, ул. Героев Майдана, 167-Г
94.7 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1662,30
Экономия при брони: -10,00 грн
1652,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 36
101.8 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1662,30
Экономия при брони: -10,00 грн
1652,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Новоднестровск, м-н Молодежный, 6
106.0 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1610,40 грн