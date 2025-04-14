Новомикс® 30 Флекспен® (Novomix® 30 Flexpen®)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1661,99 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1662,30
Экономия при брони: -25,00 грн
1637,30 грн
Аптека tas
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1676,00 грн
Подорожник
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
3.9 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1637,30 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1513,85 грн
Подорожник
Одесса, просп. Леси Украинки, 16
5.4 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1662,30
Экономия при брони: -25,00 грн
1637,30 грн
Подорожник
Одесса, просп. Леси Украинки, 23
5.6 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1662,30
Экономия при брони: -25,00 грн
1637,30 грн
Мед-сервис
Одесса, ул. Добровольцев, 10/6
6.1 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1627,40 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Добровольцев, 11-А
6.4 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1474,94 грн
Подорожник
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
6.6 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1637,30 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 22
9.9 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1411,85 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Королева Академика, 33
9.9 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1674,80 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 14
9.9 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1661,99 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 11
10.1 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1645,50 грн
Подорожник
Одесса, ул. Королева Академика, 80
10.4 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Подорожник
Одесса, ул. Королева Академика, 49
10.6 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1637,30 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Чикаленко Евгения, 66
10.8 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1479,31 грн
Аптека enter
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
11.4 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1627,20 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 122/1-Б
14.4 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1502,85 грн
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Черноморск, просп. Мира, 31-М
20.7 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1702,78
Экономия при брони: -90,88 грн
1611,90 грн