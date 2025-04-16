Новомикс® 30 Флекспен® (Novomix® 30 Flexpen®)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках в Николаев
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1627,20
Экономия при брони: -144,10 грн
1483,10 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1628,10 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1580,90 грн
Подорожник
Николаев, ул. Южная, 37
4.2 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1662,30
Экономия при брони: -179,20 грн
1483,10 грн
Мед-сервис
Николаев, просп. Богоявленский, 41
4.3 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1627,20 грн
Ощад аптека
Николаев, просп. Богоявленский, 42-А/1
4.6 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Подорожник
Николаев, ул. Строителей, 10/2
4.9 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1662,30
Экономия при брони: -179,20 грн
1483,10 грн
Подорожник
Николаев, просп. Мира, 56-А
5.7 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1483,10 грн
В городах рядом
Подорожник
Очаков, ул. Спасская, 8
48.8 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1662,30
Экономия при брони: -10,00 грн
1652,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Белозерка, пер. Торговый, 18-А
49.4 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1586,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, просп. Святых Кирилла и Мефодия, 15/2
54.5 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1454,23 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 36 мин
Херсон, ул. Лавренева, 12
54.5 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1662,30
Экономия при брони: -10,00 грн
1652,30 грн
Аптека твоей родини
Закрыто
Открывается в 07:00
Херсон, ул. Университетская, 161
59.3 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1474,94 грн
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
85.1 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1623,15 грн
Аптека оптовых цен
Березовка, пер. Шевченко Тараса, 4
86.6 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1607,60 грн
Аптека низких цен
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 159
97.5 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1683,01
Экономия при брони: -66,13 грн
1616,88 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 122/1-Б
97.9 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1596,20 грн
Аптека tas
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
107.7 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1676,00 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
108.0 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1597,30 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
108.0 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk