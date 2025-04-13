Новомикс® 30 Флекспен® (Novomix® 30 Flexpen®)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 156 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1530,15 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1530,15 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1662,30
Экономия при брони: -33,60 грн
1628,70 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1620,20 грн
Аптека доброго дня
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1643,10 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1628,70 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1668,30
Экономия при брони: -61,37 грн
1606,93 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.4 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1643,10 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1627,08 грн
Аптека гормональных препаратов
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
1.6 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1482,44 грн
Аптека доброго дня
Киев, ул. Петлюры Симона, 13/135
2.0 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1643,10 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Константиновская, 25
2.1 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1372,88
Экономия при брони: -87,34 грн
1285,54 грн
Виталюкс
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72-А
2.1 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1383,10 грн
Мед-сервис
Киев, ул. Антоновича, 47-А
2.1 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1559,00 грн
Аптекарь
Киев, ул. Жилянская, 69/71
2.2 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1568,50 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
2.2 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1720,09
Экономия при брони: -58,94 грн
1661,15 грн
Аптека гормональных препаратов
Киев, бульв. Леси Украинки, 9
2.3 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1675,50 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 38 мин
Киев, ул. Пимоненко Николая, 10
2.4 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1676,02 грн
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Вокзальная, 2
2.6 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1661,99 грн