Новомикс® 30 Флекспен® (Novomix® 30 Flexpen®)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 94 аптеках в Харьков
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1617,45 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1673,78
Экономия при брони: -61,88 грн
1611,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1627,20
Экономия при брони: -42,00 грн
1585,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1627,20
Экономия при брони: -42,00 грн
1585,20 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1617,35 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1624,45 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1645,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1596,15 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1589,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1585,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1588,30 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1586,35 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1622,15 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
2.0 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1582,30 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, просп. Независимости, 13
2.1 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1592,95 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 72
2.2 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1603,65 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 84
2.3 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1645,49 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 18
2.5 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1662,30
Экономия при брони: -77,10 грн
1585,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Москалевская, 68/114
2.5 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1607,05 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1610,40 грн