неадекватная доза или прерывание лечения может привести к гипергликемии и диабетическому кетоацидозу. Сопутствующие инфекционные заболевания увеличивают, а поражения почек или печени — уменьшают потребность в инсулине. Перевод больного на прием нового типа инсулина нужно осуществлять под строгим медицинским контролем. При использовании инсулина аспарта может потребоваться большее число инъекций в сутки или изменение дозы по сравнению с таковыми при использовании обычных препаратов инсулина. Возникновение потребности в коррекции дозы может произойти уже при первом введении или в первые несколько недель или месяцев после перевода. После компенсации углеводного обмена у больных могут измениться типичные для них симптомы — предвестники гипогликемии, о чем их следует проинформировать. Пропуск приема пищи или непривычно интенсивная физическая нагрузка могут привести к развитию гипогликемии. В период лечения необходимо воздерживаться от занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций, так как может развиться гипогликемия, особенно у пациентов со слабо выраженными или отсутствующими симптомами — предвестниками гипогликемии или ее частыми эпизодами.