Новомикс® 30 Флекспен® (Novomix® 30 Flexpen®)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках в Запорожье
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1662,60 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1676,16 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1675,49 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1676,16 грн
Элитфарм
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
4.2 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1645,69 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 50 мин
Запорожье, ул. Магистральная, 70-А
4.3 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1676,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 50 мин
Запорожье, просп. Моторостроителей, 22-Б
4.7 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1675,49 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Металлургов, 14
4.8 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1662,30
Экономия при брони: -22,50 грн
1639,80 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Металлургов, 14
4.8 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1562,20 грн
Народная аптека
Запорожье, просп. Металлургов, 16
4.8 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1676,16 грн
Экономная аптека
Запорожье, просп. Соборный, 222
4.9 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1557,50 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 50 мин
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
8.8 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1645,69 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Счастливая, 7
8.9 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1639,80 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 21
9.0 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1675,49 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожского казачества, 25
10.0 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1645,69 грн
В городах рядом
Народная аптека
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
22.9 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1676,16 грн
Подорожник
Томаковка, ул. Леси Украинки, 27
32.2 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1645,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 50 мин
Марганец, ул. Бульварная, 27
45.1 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1720,83
Экономия при брони: -84,05 грн
1636,78 грн
Подорожник
Марганец, ул. Независимости, 29
45.1 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1301,76 грн
Аптека оптовых цен
Соленое, ул. Героев Украины, -
45.7 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1602,65 грн