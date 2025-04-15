Новомикс® 30 Флекспен® (Novomix® 30 Flexpen®)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках в Львов
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1295,92 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 31 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1662,30
Экономия при брони: -42,40 грн
1619,90 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1627,20
Экономия при брони: -7,30 грн
1619,90 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 31 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1662,30
Экономия при брони: -42,40 грн
1619,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1627,20
Экономия при брони: -7,30 грн
1619,90 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 95
2.6 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1627,20
Экономия при брони: -7,30 грн
1619,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 31 мин
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
3.4 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1645,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 31 мин
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1591,00 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 31 мин
Дубляны, ул. Коцюбинского, 6
8.8 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1681,22
Экономия при брони: -74,29 грн
1606,93 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 31 мин
Жолква, ул. Львовская, 28
24.3 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1645,49 грн
Подорожник
Николаев, ул. Листопадового Чина, 17
34.7 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1662,30
Экономия при брони: -10,00 грн
1652,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 31 мин
Буск, ул. Львовская, 40-А
43.3 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1662,30
Экономия при брони: -22,50 грн
1639,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 31 мин
Буск, ул. Львовская, 13-А
44.6 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1311,84 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 31 мин
Ходоров, ул. Грушевского Михаила, 56
53.1 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1645,60 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 31 мин
Шептицкий, ул. Сокальская, 5/1
63.9 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1627,20 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 31 мин
Шептицкий, ул. Сокальская, 5/11-Б
64.0 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1674,60 грн
Пульс
Дрогобыч, ул. Орлика Филиппа, 9
64.8 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №1
Novo Nordisk
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается через 31 мин
Дрогобыч, пл. Шевченко Тараса, 1/1
65.3 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1643,20 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 31 мин
Дрогобыч, ул. Шевченко Тараса, 1
65.4 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1643,20 грн
Подорожник
Радехов, ул. Львовская, 1
66.1 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1662,30
Экономия при брони: -50,60 грн
1611,70 грн