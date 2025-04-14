Новомикс® 30 Флекспен® (Novomix® 30 Flexpen®)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 85 аптеках в Днепр
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1454,23 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1454,23 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1699,45
Экономия при брони: -62,67 грн
1636,78 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1676,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1767,94
Экономия при брони: -101,81 грн
1666,13 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1755,71
Экономия при брони: -118,93 грн
1636,78 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1704,55
Экономия при брони: -67,77 грн
1636,78 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
4.4 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1759,66
Экономия при брони: -122,88 грн
1636,78 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
4.4 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1738,97
Экономия при брони: -72,84 грн
1666,13 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
4.4 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1479,60 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 10
4.5 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1713,73
Экономия при брони: -96,85 грн
1616,88 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Привокзальная, 3
4.6 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1707,64
Экономия при брони: -95,74 грн
1611,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2-Б
4.7 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1707,18
Экономия при брони: -70,40 грн
1636,78 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 92
4.7 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 121
4.7 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 8
5.0 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1662,30
Экономия при брони: -46,60 грн
1615,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
5.1 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1619,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1-Б
5.5 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1662,30
Экономия при брони: -46,60 грн
1615,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 68
5.8 км
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1662,30
Экономия при брони: -46,60 грн
1615,70 грн