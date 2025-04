фармакодинамика. Левемир ФлексПен — растворимый аналог базального инсулина с пролонгированным профилем действия, который применяют как базальный инсулин.

Прогнозированность действия препарата Левемир ФлексПен более выражена, чем нейтрального протамин-инсулина Хагедорна (НПХ) и инсулина гларгина. Пролонгированное действие препарата Левемир ФлексПен обусловлено тесной взаимосвязью молекул инсулина детемир в местах инъекций и присоединением к ним альбумина через боковую цепь жирной кислоты. По сравнению с инсулином НПХ инсулин детемир медленнее распределяется в периферических тканях-мишенях. Этот комбинированный механизм пролонгации действия обусловливает более прогнозированные всасывание и профиль действия препарата Левемир ФлексПен, чем инсулина НПХ. Гипогликемизирующий эффект препарата состоит в содействии поглощению глюкозы тканями после связывания инсулина с рецепторами мышечных и жировых клеток, а также в одновременном угнетении выделения глюкозы из печени.

Длительность действия препарата до 24 ч (в зависимости от дозы) позволяет ограничиваться одной или двумя инъекциями в сутки. При введении 2 раза в сутки стабилизация гликемии достигается после 2–3 инъекций. При введении препарата Левемир ФлексПен из расчета 0,2–0,4 ЕД/кг массы тела >50% максимального эффекта достигается через 3–4 ч и длится около 14 ч после инъекции.

После п/к введения препарата фармакологический эффект (максимальный эффект, длительность действия, общий эффект) пропорционален дозе препарата.

В ходе долгосрочных клинических исследований применение препарата Левемир ФлексПен обеспечивало меньшие повседневные колебания уровня глюкозы натощак по сравнению с инсулином НПХ.

По данным исследований, проведенных у больных сахарным диабетом II типа, которые получали базальный инсулин в сочетании с пероральными гипогликемическими средствами, установлено, что эффективность контроля гликемии (HbA1c) при применении препарата Левемир ФлексПен сопоставима с НПХ-инсулином и инсулином гларгином; при этом отмечен меньший прирост массы тела (табл. 1).

Таблица 1

Изменения массы тела после лечения инсулином



Длительность исследования, нед Инсулин детемир 1 раз в сутки Инсулин детемир 2 раза в сутки НПХ-инсулин Инсулин гларгин 20 +0,7 кг – +1,6 кг – 26 – +1,2 кг +2,8 кг – 52 +2,3 кг +3,7 кг – +4,0 кг



В группе больных, получавшей комбинированное лечение гипогликемическими препаратами и препаратом Левемир ФлексПен, эпизоды гипогликемии в ночные часы возникали на 61–65% реже по сравнению с приемом НПХ-инсулина.

Открытое рандомизированное клиническое исследование, проведенное с участием больных сахарным диабетом II типа, у которых с помощью пероральных противодиабетических препаратов не был достигнут целевой уровень контроля гликемии, было начато с 12-недельного подготовительного периода, во время которого больные получали лираглутид + метформин. В конце этого периода у 61% больных уровень HbA1c снизился <7%. 39% пациентов, не достигших целевого уровня HbA1c, были распределены на две группы: в 1-й дополнительно 1 раз в сутки получали Левемир ФлексПен, во 2-й — продолжали лечение комбинацией лираглутид + метформин. Лечение участников обеих групп продолжалось 52 нед.

Добавление препарата Левемир ФлексПен после 52 нед способствовало дальнейшему снижению уровня HbA1c от 7,6 до 7,1%. При этом не зарегистрировано случаев тяжелой гипогликемии. Тяжелой гипогликемией определяли состояние, когда больной не способен самостоятельно оказать себе помощь и когда необходимо вводить глюкагон или в/в глюкозу (табл. 2).

Таблица 2

Данные клинического исследования: дополнительное назначение препарата Левемир ФлексПен к комбинации лираглутид + метформин



Показатель Неделя исследования Рандомизировано Левемир ФлексПен + лираглутид + метформин n=160 Рандомизировано лираглутид + метформин n=149 р Средние изменения HbA1c от исходного уровня,% 0–26 –0,51 0,02 <0,0001 0–52 –0,50 0,01 <0,0001 Доля больных, достигших целевого уровня HbA1c <7%,% 0–26 43,1 16,8 <0,0001 0–52 51,9 21,5 <0,0001 Изменения массы тела от исходного уровня, кг 0–26 –0,16 –0,95 0,0283 0–52 –0,05 –1,02 0,0416 Случаи легкой гипогликемии, случаев на пациенто-лет 0–26 0,286 0,029 0,0037 0–52 0,228 0,034 0,0011