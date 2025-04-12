Левемир® Флекспен® (Levemir® Flexpen®)
Левемир Флекспен инструкция по применению
Состав
1 мл р-ра для инъекций содержит 100 ЕД/мл инсулина детемир (произведенный по технологии рДНК Saccharomyces cerevisiae).
1 предварительно наполненная шприц-ручка содержит 3 мл, что эквивалентно 300 ЕД;
1 единица (ЕД) инсулина детемир соответствует одной МЕ человеческого инсулина.
Инсулин детемир - 100 ЕД/мл
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Левемир ФлексПен — растворимый аналог базального инсулина с пролонгированным профилем действия, который применяют как базальный инсулин.
Прогнозированность действия препарата Левемир ФлексПен более выражена, чем нейтрального протамин-инсулина Хагедорна (НПХ) и инсулина гларгина. Пролонгированное действие препарата Левемир ФлексПен обусловлено тесной взаимосвязью молекул инсулина детемир в местах инъекций и присоединением к ним альбумина через боковую цепь жирной кислоты. По сравнению с инсулином НПХ инсулин детемир медленнее распределяется в периферических тканях-мишенях. Этот комбинированный механизм пролонгации действия обусловливает более прогнозированные всасывание и профиль действия препарата Левемир ФлексПен, чем инсулина НПХ. Гипогликемизирующий эффект препарата состоит в содействии поглощению глюкозы тканями после связывания инсулина с рецепторами мышечных и жировых клеток, а также в одновременном угнетении выделения глюкозы из печени.
Длительность действия препарата до 24 ч (в зависимости от дозы) позволяет ограничиваться одной или двумя инъекциями в сутки. При введении 2 раза в сутки стабилизация гликемии достигается после 2–3 инъекций. При введении препарата Левемир ФлексПен из расчета 0,2–0,4 ЕД/кг массы тела >50% максимального эффекта достигается через 3–4 ч и длится около 14 ч после инъекции.
После п/к введения препарата фармакологический эффект (максимальный эффект, длительность действия, общий эффект) пропорционален дозе препарата.
В ходе долгосрочных клинических исследований применение препарата Левемир ФлексПен обеспечивало меньшие повседневные колебания уровня глюкозы натощак по сравнению с инсулином НПХ.
По данным исследований, проведенных у больных сахарным диабетом II типа, которые получали базальный инсулин в сочетании с пероральными гипогликемическими средствами, установлено, что эффективность контроля гликемии (HbA1c) при применении препарата Левемир ФлексПен сопоставима с НПХ-инсулином и инсулином гларгином; при этом отмечен меньший прирост массы тела (табл. 1).
Таблица 1
Изменения массы тела после лечения инсулином
|Длительность исследования, нед
|Инсулин детемир 1 раз в сутки
|Инсулин детемир 2 раза в сутки
|НПХ-инсулин
|Инсулин гларгин
|20
|+0,7 кг
|–
|+1,6 кг
|–
|26
|–
|+1,2 кг
|+2,8 кг
|–
|52
|+2,3 кг
|+3,7 кг
|–
|+4,0 кг
В группе больных, получавшей комбинированное лечение гипогликемическими препаратами и препаратом Левемир ФлексПен, эпизоды гипогликемии в ночные часы возникали на 61–65% реже по сравнению с приемом НПХ-инсулина.
Открытое рандомизированное клиническое исследование, проведенное с участием больных сахарным диабетом II типа, у которых с помощью пероральных противодиабетических препаратов не был достигнут целевой уровень контроля гликемии, было начато с 12-недельного подготовительного периода, во время которого больные получали лираглутид + метформин. В конце этого периода у 61% больных уровень HbA1c снизился <7%. 39% пациентов, не достигших целевого уровня HbA1c, были распределены на две группы: в 1-й дополнительно 1 раз в сутки получали Левемир ФлексПен, во 2-й — продолжали лечение комбинацией лираглутид + метформин. Лечение участников обеих групп продолжалось 52 нед.
Добавление препарата Левемир ФлексПен после 52 нед способствовало дальнейшему снижению уровня HbA1c от 7,6 до 7,1%. При этом не зарегистрировано случаев тяжелой гипогликемии. Тяжелой гипогликемией определяли состояние, когда больной не способен самостоятельно оказать себе помощь и когда необходимо вводить глюкагон или в/в глюкозу (табл. 2).
Таблица 2
Данные клинического исследования: дополнительное назначение препарата Левемир ФлексПен к комбинации лираглутид + метформин
|Показатель
|Неделя исследования
|Рандомизировано Левемир ФлексПен + лираглутид + метформин n=160
|Рандомизировано лираглутид + метформин n=149
|р
|Средние изменения HbA1c от исходного уровня,%
|0–26
|–0,51
|0,02
|<0,0001
|0–52
|–0,50
|0,01
|<0,0001
|Доля больных, достигших целевого уровня HbA1c <7%,%
|0–26
|43,1
|16,8
|<0,0001
|0–52
|51,9
|21,5
|<0,0001
|Изменения массы тела от исходного уровня, кг
|0–26
|–0,16
|–0,95
|0,0283
|0–52
|–0,05
|–1,02
|0,0416
|Случаи легкой гипогликемии, случаев на пациенто-лет
|0–26
|0,286
|0,029
|0,0037
|0–52
|0,228
|0,034
|0,0011
При исследовании эффективности длительного (≥6 мес) лечения больных сахарным диабетом I типа оптимизация контроля гликемии (по данным уровня глюкозы в крови натощак и HbА1c) после введения препарата Левемир ФлексПен оказывалась более оптимальной по сравнению с введением инсулина НПХ как базально-болюсной терапии. При этом у больных не увеличивалась масса тела и снижался риск возникновения гипогликемии во время ночного сна. После введения препарата Левемир ФлексПен профиль концентрации глюкозы в ночные часы более беспиковый, чем после введения инсулина НПХ, что приводило к снижению риска развития гипогликемии.
На фоне применения препарата Левемир ФлексПен были случаи возникновения антител, однако это никак не влияло на контроль гликемии.
Период беременности
Эффективность препарата Левемир ФлексПен оценена в ходе открытого рандомизированного клинического исследования, проведенном с участием беременных с сахарным диабетом I типа (n=310). В 1-й группе женщины (n=152) в базально-болюсном режиме получали Левемир ФлексПен, во 2-й (n=158) как базальный инсулин получали НПХ-инсулин. Обе группы болюсно получали инсулин аспарт. На 36-й неделе гестации Левемир ФлексПен не хуже НПХ-инсулина снижал уровень HbA1c в крови.
Дети
Эффективность и безопасность препарата Левемир ФлексПен исследовали в течение 12 мес в ходе двух рандомизированных контролируемых клинических исследований, проведенных с участием детей и подростков (всего 694 человека); в одном исследовании принимали участие 82 ребенка в возрасте 2–5 лет. Оба исследования показали, что эффективность контроля гликемии (по уровню HbA1c) при лечении препаратом Левемир ФлексПен в базально-болюсном режиме сопоставима с таковой при лечении НПХ-инсулином (при границе погрешности 0,4%). Кроме того, при лечении препаратом Левемир ФлексПен отмечен меньший прирост массы тела (SD, масса тела, скорректированная по возрасту и полу), чем при применении НПХ-инсулина.
Для оценки возможности образования антител при длительном лечении препаратом Левемир ФлексПен исследование с участием детей в возрасте 2 лет было продлено еще на 12 мес (всего 24 ребенка). После повышения уровня антител к инсулину в течение 1-го года лечения Левемир ФлексПен их концентрация в течение 2-го года лечения снизилась до уровня, который несколько превышал их уровень до начала лечения. Полученные результаты указывают на то, что образование антител не имеет негативного влияния на контроль гликемии и дозу препарата Левемир ФлексПен.
Фармакокинетика. Всасывание. Cmax в плазме крови достигается через 6–8 ч после введения. При введении 2 раза в сутки стабилизация гликемии достигается после 2–3 инъекций. Индивидуальная вариабельность интенсивности всасывания препарата Левемир ФлексПен ниже, чем у других основных препаратов инсулина. Абсолютная биодоступность инсулина детемир при п/к введении составляет ≈60%.
Распределение. Объем распределения препарата Левемир ФлексПен (≈0,1 л/кг) свидетельствует о том, что значительная доля инсулина детемир циркулирует в крови.
Данные исследований связывания с белками in vitro и in vivo свидетельствуют об отсутствии клинически значимого взаимодействия инсулина детемир с жирными кислотами или другими связанными с белками лекарственными средствами.
Метаболизм. Деградация препарата Левемир ФлексПен происходит так же, как и человеческого инсулина; все образовавшиеся метаболиты не обладают биологической активностью.
Элиминация. Длительность конечного Т½ после п/к введения зависит от скорости всасывания в подкожной клетчатке. Она составляет 5–7 ч в зависимости от дозы.
Линейность. После п/к введения концентрация в плазме крови пропорциональна введенной дозе препарата (Cmax, интенсивность всасывания). Половых различий в значениях показателей фармакокинетики препарата Левемир ФлексПен не выявлено.
У больных сахарным диабетом II типа не отмечалось фармакокинетического или фармакодинамического взаимодействия между лираглутидом и препаратом Левемир ФлексПен при введении Левемир ФлексПен в разовой дозе 0,5 ЕД/кг и лираглутида в дозе 1,8 мг в равновесном состоянии.
Специальные группы больных. Фармакокинетику препарата Левемир ФлексПен исследовали у детей (6–12 лет), подростков (13–17 лет) и сравнивали с данными, полученными у взрослых больных сахарным диабетом I типа. При этом клинически значимых возрастных различий не выявлено. Также не установлено различий фармакокинетики препарата Левемир ФлексПен у лиц пожилого и молодого возраста, у больных с нарушениями функции печени и почек и у здоровых лиц.
Показания Левемир Флекспен
лечение при сахарном диабете у взрослых, подростков и детей в возрасте от 2 лет.
Применение Левемир Флекспен
Левемир ФлексПен — растворимый аналог базального инсулина с пролонгированным (до 24 ч) действием.
Левемир ФлексПен можно применять отдельно как базальный инсулин или в сочетании с болюсным инсулином. Препарат можно применять с пероральными гипогликемическими средствами или в качестве дополнительной терапии к лираглутиду.
В отличие от других инсулинов, интенсивная терапия препаратом Левемир ФлексПен не приводит к увеличению массы тела. Сниженный риск развития гипогликемии в ночное время по сравнению с другими инсулинами позволяет более точно подобрать дозу для достижения необходимого уровня глюкозы в крови.
По сравнению с инсулином НПХ лечение препаратом Левемир ФлексПен позволяет достичь более оптимального контроля гликемии по данным уровня глюкозы в крови натощак.
В комбинации с пероральными гипогликемическими препаратами рекомендуется начинать лечение препаратом Левемир ФлексПен с введения 10 ЕД, или 0,1–0,2 ЕД/кг массы тела 1 раз в сутки. Дозу препарата следует подбирать в зависимости от потребности пациента.
На основании данных проведенных исследований, при подборе доз рекомендуется руководствоваться данными табл. 3.
Таблица 3
Подбор дозы препарата Левемир ФлексПен
|Средние показатели уровня глюкозы в крови при самостоятельном измерении до завтрака
|Доза препарата Левемир ФлексПен, ЕД
|>10,0 ммоль/л (180 мг/дл)
|+8
|9,1–10,0 ммоль/л (163–180 мг/дл)
|+6
|8,1–9,0 ммоль/л (145–162 мг/дл)
|+4
|7,1–8,0 ммоль/л (127–144 мг/дл)
|+2
|6,1–7,0 ммоль/л (109–126 мг/дл)
|+2
|Показатели уровня глюкозы в крови при однократном самостоятельном измерении
|3,1–4,0 ммоль/л (56–72 мг/дл)
|–2
|<3,1 ммоль/л (<56 мг/дл)
|–4
В тех случаях, когда Левемир ФлексПен является компонентом базально-болюсного режима инсулинотерапии, его вводят 1–2 раза в сутки в зависимости от потребностей больного.
Дозу препарата подбирают индивидуально.
В зависимости от потребностей больного Левемир ФлексПен вводят 1 или 2 раза в сутки.
Для больных, которым для оптимизации контроля гликемии необходимо двукратное введение препарата, вечернюю дозу следует вводить перед ужином или перед сном. Необходимость подбора дозы может возникнуть при повышенных физических нагрузках, изменении обычного режима питания и возникновении сопутствующих заболеваний.
Особые группы пациентов
Лица пожилого возраста (≥65 лет). Левемир ФлексПен можно применять у лиц пожилого возраста. Как и в случае применения всех инсулинов, пациентам пожилого возраста следует проводить более тщательный мониторинг уровня глюкозы в крови и индивидуально подбирать дозу.
Нарушение функции почек и печени. Нарушение функции почек или печени может снижать потребность больного в инсулине.
Как и в случае применения всех инсулинов, пациентам с нарушениями функции почек или печени следует проводить более тщательный мониторинг уровня глюкозы в крови и индивидуально подбирать дозу.
Дети. Эффективность и безопасность применения препарата Левемир ФлексПен у подростков и детей в возрасте старше 2 лет продемонстрированы в ходе исследований продолжительностью до 12 мес.
Как и в случае применения всех инсулинов, детям и подросткам следует проводить более тщательный мониторинг уровня глюкозы в крови и индивидуально подбирать дозу.
Применение препарата Левемир ФлексПен у детей в возрасте до 2 лет не изучалось.
Переход с других препаратов инсулина. Переход на лечение препаратом Левемир ФлексПен больных, ранее получавших инсулины средней продолжительности действия или пролонгированного действия, требует подбора доз и графика его введения.
Как и для всех инсулинов, в период перевода на препарат Левемир ФлексПен, а также в первые недели лечения рекомендуется проводить тщательный мониторинг уровня глюкозы в крови.
При комплексной антидиабетической терапии необходимо подобрать дозы и режим применения препаратов (дозы и время введения инсулинов короткого/быстрого действия или дозы пероральных противодиабетических средств).
Введение препарата. Левемир ФлексПен вводят только п/к. Препарат нельзя вводить в/в, поскольку это может вызвать тяжелую гипогликемию. В/м введения следует избегать. Левемир ФлексПен нельзя применять в инсулиновых инфузионных насосах.
Левемир ФлексПен вводят под кожу бедра, передней брюшной стенки или плеча. Места инъекций следует менять даже в пределах одного участка для снижения риска развития липодистрофии. Аналогично другим препаратам инсулина продолжительность действия может изменяться в зависимости от дозы, места инъекции, скорости кровотока, температуры тела и уровня физической активности. Препарат можно вводить в любое время в течение суток, но ежедневно в одно и то же время. Пациенты, которым для оптимизации контроля уровня глюкозы требуется применять препарат 2 раза в сутки, могут вводить вторую дозу вечером или перед сном.
Предварительно наполненный шприц-ручка Левемир ФлексПен предназначен для применения с одноразовыми иглами НовоФайн или НовоТвист длиной до 8 мм. Левемир ФлексПен дает возможность вводить дозу от 1 до 60 ЕД с шагом в 1 ЕД. Следует предупредить пациентов, чтобы они не использовали поддельные иглы.
Шприц-ручки Левемир ФлексПен имеют различную окраску картриджей и поставляются с инструцией в упаковке с подробной информацией для применения.
Инструкции по применению препарата Левемир ФлексПен для пациента
Левемир ФлексПен — это уникальная инсулиновая шприц-ручка с селектором дозы. Он позволяет выставить дозу от 1 до 60 ЕД инсулина с шагом в 1 ЕД. Левемир ФлексПен используется с иголками НовоФайн или НовоТвист длиной ≤8 мм. Больному всегда необходимо иметь при себе запасную шприц-ручку на случай повреждения или потери шприц-ручки ФлексПен.
Подготовка Левемир ФлексПен к инъекции
Следует проверить по этикетке, что в шприц-ручке Левемир ФлексПен содержится необходимый тип инсулина.
1. Снять колпачок со шприц-ручки.
2. Удалить защитную этикетку с новой одноразовой иглы. Плотно навинтить иглу на шприц-ручку Левемир ФлексПен.
3. Снять большой наружный колпачок иглы. Не выбрасывать его.
4. Снять внутренний колпачок иглы и выбросить его.
Всегда необходимо использовать новую иглу для каждой инъекции, чтобы предотвратить инфицирование.
Не следует сгибать и повреждать иглу перед использованием.
Чтобы свести к минимуму риск случайного укола иглой, никогда вновь не надевать на нее предварительно снятый внутренний колпачок.
Проверка тока инсулина
При использовании шприц-ручки в игле и картридже может накапливаться небольшой объем воздуха. Чтобы предотвратить инъекции воздуха и обеспечить введение нужной дозы, необходимо сделать нижеследующее.
1. Выставить 2 ЕД.
2. Удерживая Левемир ФлексПен вертикально иглой вверх, постучать осторожно пальцем по картриджу несколько раз, чтобы пузырьки воздуха собрались в верхней части картриджа.
3. Удерживая шприц-ручку вертикально иглой вверх, прижать пусковую кнопку. При этом селектор дозы повернется до нулевого значения.
На кончике иглы должна появиться капля инсулина. Если этого не произошло, следует заменить иглу и повторить эту процедуру не более 6 раз.
Если капля инсулина все же не появляется, это указывает на то, что шприц-ручка испорчена и ею нельзя пользоваться.
Выставление дозы
Необходимо убедиться, что селектор дозы установлен на «0».
Оборачивают селектор дозы, чтобы выбрать необходимое количество единиц для инъекции.
Выставленная доза может быть откорректирована как в сторону повышения, так и снижения вращением селектора дозы в соответствующем направлении. При вращении селектора в сторону снижения дозы следить за тем, чтобы случайно не придавить пусковую кнопку, поскольку это приведет к вытеканию инсулина.
Невозможно выставить дозу, превышающую количество единиц, оставшихся в картридже.
Не использовать для выставления дозы шкалу оставшегося количества инсулина.
Введение инсулина
Ввести иглу под кожу. Соблюдать технику выполнения инъекции, которой пациента научил врач или медсестра.
1. Ввести дозу, надавливая до края пусковую кнопку, пока «0» не сравняется с пометкой. При выполнении инъекции надавливать только пусковую кнопку.
Вращение селектора дозы не приведет к введению инсулина.
2. Удерживать пусковую кнопку полностью нажатой, пока игла не будет извлечена из кожи. Иглу следует удерживать под кожей не менее 6 с. Это обеспечивает введение полной дозы препарата.
3. Закрывают иглу большим наружным колпачком без прикосновения к нему и осторожно прижимают его к краю, затем откручивают иглу.
Осторожно отделяют иглу и надевают колпачок на шприц-ручку.
Удаляют иглу после каждой инъекции и хранят Левемир ФлексПен без присоединенной иглы. Иначе жидкость может вытечь, что может привести к неправильному дозированию.
Медицинские работники, родственники и другие лица, оказывающие помощь больному, должны соблюдать общие правила техники безопасности при удалении и утилизации игл, чтобы избежать случайного укола иглой.
Использованную шприц-ручку утилизируют без иглы.
Левемир ФлексПен и иглы предназначены только для индивидуального использования.
Хранение и уход за шприц-ручкой
Левемир ФлексПен предназначен для точной и безопасной работы. Следует обращаться с ним осторожно. Если шприц-ручка падала или была деформирована, может возникнуть риск ее повреждения и утечки инсулина.
Поверхность шприц-ручки Левемир ФлексПен можно почистить, протирая ее ватой, смоченной этиловым спиртом. Не погружать шприц-ручку в спирт, не мыть и не смазывать ее. Это может повредить механизм шприц-ручки.
Нельзя повторно заполнять Левемир ФлексПен.
Противопоказания
повышенная чувствительность к инсулину детемир или какому-либо ингредиенту препарата.
Побочные эффекты
побочные реакции, отмечаемые у больных, получающих препарат Левемир ФлексПен, являются проявлением фармакологического действия инсулина. Общая ожидаемая частота побочных реакций у пациентов, применяющих этот препарат, — 12%.
Наиболее часто отмечаемый побочный эффект при инсулинотерапии — гипогликемия. Клинические исследования показали, что случаи тяжелой гипогликемии, при которых медицинская помощь пациентам оказывается третьими лицами, возникают у ≈6% больных, получающих Левемир ФлексПен.
Реакции в местах введения препарата Левемир ФлексПен отмечаются несколько чаще, чем при применении препаратов человеческого инсулина. К этим реакциям относятся боль, покраснение, крапивница, воспаление, образование кровоподтеков, отечность и зуд в месте инъекции. Они обычно достаточно быстро проходят в течение нескольких дней или недель при продолжении лечения.
В начале применения инсулина могут возникать нарушения рефракции и отеки, обычно эти реакции временные. Быстрое улучшение контроля уровня глюкозы в крови может вызвать состояние острой болевой нейропатии, обычно обратимой. Резкое улучшение контроля гликемии вследствие интенсификациии инсулинотерапии может сопровождаться временным обострением диабетической ретинопатии, тогда как длительный хорошо налаженный контроль гликемии снижает риск прогрессирования диабетической ретинопатии.
Следующие нежелательные реакции наблюдались в ходе клинических исследований; явления классифицированы по классам систем органов MedDRA. По частоте побочные реакции распределены на: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100, <1/10), иногда (≥1/1000, <1/100), редко (≥1/10 000, <1/1000), очень редко (<1/10 000); частота неизвестна (невозможно определить по имеющимся данным).
Со стороны иммунной системы: иногда — аллергические реакции, потенциально аллергические реакции, крапивница, сыпь; очень редко — анафилактические реакции.
Со стороны обмена веществ: очень часто — гипогликемия.
Со стороны нервной системы: редко — периферическая нейропатия.
Нарушения зрения: иногда — нарушение рефракции, диабетическая ретинопатия.
Со стороны кожи и подкожных тканей: иногда — липодистрофия.
Общие нарушения и нарушения в месте инъекции: часто — реакции в местах инъекций; иногда — отек.
При введении инсулина в местах инъекций могут возникать кожные реакции (покраснение, отек и зуд), которые обычно проходят при продолжении лечения.
Редко (>1/1000, <1/100)
Липодистрофия
Липодистрофия может развиться в местах инъекций, если больной не меняет места инъекций в пределах одного участка.
Отдельные побочные реакции
Аллергические реакции, потенциально аллергические реакции, крапивница, сыпь
Аллергические реакции, потенциально аллергические реакции, крапивница, сыпь иногда отмечаются при применении препарата Левемир ФлексПен как базально-болюсной терапии. Однако в ходе трех клинических исследований при применении с пероральными гипогликемическими препаратами эти явления возникали часто (аллергические и потенциально аллергические реакции отмечены в 2,2% случаев).
Анафилактические реакции
Генерализованные реации гиперчувствительности (включая генерализованные кожные высыпания, зуд, потливость, желудочно-кишечные расстройства, ангионевротический отек, затрудненное дыхание, сердцебиение и снижение АД) отмечаются в очень редких случаях, но могут быть опасными для жизни.
Гипогликемия
Гипогликемия является наиболее частым нежелательным явлением, она может возникать, если доза намного превышает потребность больного в инсулине. Тяжелая гипогликемия может привести к потере сознания и/или судорогам с последующим временным или постоянным нарушением функции головного мозга и даже смерти. Симптомы гипогликемии обычно возникают внезапно. Они могут включать холодный пот, бледность и холодность кожи, утомляемость, нервозность или тремор, тревожность, необычное ощущение усталости или слабости, потерю ориентации, затруднение концентрации внимания, сонливость, повышенное ощущение голода, нарушения зрения, головную боль, тошноту и учащенное сердцебиение.
Липодистрофия
Липодистрофия (в том числе липогипертрофия, липоатрофия) может развиваться в месте инъекции препарата. Постоянная смена места инъекции в пределах определенного участка может снизить риск развития этой реакции.
Дети
По данным постмаркетинговых наблюдений и клинических исследований, побочные реакции у детей по частоте, типу и тяжести не отличаются от таковых в общей популяции.
Другие особые группы пациентов
По данным постмаркетинговых наблюдений и клинических исследований, побочные реакции у лиц пожилого возраста и лиц с нарушением функции почек или печени по частоте, типу и тяжести не отличаются от таковых в общей популяции.
Особые указания
перед путешествием в разных часовых поясах больным следует получить консультацию врача, поскольку при этом изменяется график инъекций инсулина и приема пищи.
Гипергликемия
Неадекватное дозирование или прекращение лечения (особенно при сахарном диабете I типа) могут привести к гипергликемии и диабетическому кетоацидозу. Обычно первые симптомы гипергликемии развиваются постепенно, в течение нескольких часов или суток. Они включают ощущение жажды, частое мочеиспускание, тошноту, рвоту, сонливость, покраснение и сухость кожи, сухость во рту, потерю аппетита, а также запах ацетона в выдыхаемом воздухе.
При сахарном диабете I типа гипергликемия, которая не лечится, приводит к диабетическому кетоацидозу, который потенциально является смертельно опасным.
Гипогликемия
Пропуски приема пищи или непредвиденная интенсивная физическая нагрузка могут привести к гипогликемии.
Гипогликемия может развиться, если доза инсулина существенно превышает потребность больного.
Больные, у которых существенно улучшен контроль уровня глюкозы в крови благодаря интенсивной инсулинотерапии, могут отметить изменения привычных симптомов — предвестников гипогликемии, о чем их следует заранее предупредить. Обычные симптомы-предвестники могут исчезнуть у лиц, длительно болеющих сахарным диабетом.
Сопутствующие заболевания, особенно инфекции и лихорадочные состояния, обычно повышают потребность больного в инсулине. Необходимость изменения дозы инсулина может возникать при сопутствующих заболеваниях, поражающих почки, печень, надпочечники, гипофиз или щитовидную железу.
При переводе больных на другие типы инсулина ранние симптомы — предвестники гипогликемии могут измениться или стать менее выраженными по сравнению с приемом предыдущего препарата инсулина.
Перевод с других препаратов инсулина
Перевод больного на другой тип или вид инсулина происходит под строгим медицинским контролем. Изменение концентрации, вида (производителя), типа, происхождения инсулина (человеческий или аналог человеческого инсулина) и/или метода производства может обусловить необходимость коррекции дозы инсулина. При переводе больного на инъекции препарата Левемир ФлексПен может потребоваться изменение привычной дозы инсулина. Необходимость подбора дозы может возникнуть как при первом введении нового препарата, так и в течение первых нескольких недель или месяцев его применения.
Реакции в месте инъекции
При применении препаратов инсулина возможно развитие реакций в месте введения в виде боли, покраснения, зуда, крапивницы, кровоподтеков, отека и воспаления. Постоянная смена места инъекции может снизить частоту или предотвратить развитие этих реакций. Реакции обычно проходят через несколько дней или недель. Редко изменения в месте инъекции могут потребовать отмены препарата Левемир ФлексПен.
Гипоальбуминемия
Данные о применении препарата у больных с тяжелой гипоальбуминемией ограничены. Рекомендуется тщательный мониторинг состояния этих пациентов.
Комбинация тиазолидиндионов и препаратов инсулина
При применении тиазолидиндионов в комбинации с инсулином сообщалось о случаях развития застойной сердечной недостаточности, особенно у больных с факторами риска развития застойной сердечной недостаточности. Это следует учитывать при назначении лечения комбинацией тиазолидиндионов с инсулином. При комбинированном применении этих препаратов пациенты должны находиться под наблюдением врача относительно развития признаков и симптомов застойной сердечной недостаточности, увеличения массы тела и возникновения отека. В случае любого ухудшения функции сердца лечение тиазолидиндионами следует прекратить.
Применение в период беременности и кормления грудью
Беременность. Левемир ФлексПен можно применять в период беременности, но при этом любую потенциальную пользу следует сопоставить с возможным повышением риска негативного влияния на течение беременности.
Рекомендуется усилить контроль за лечением беременных, больных сахарным диабетом, в течение всего периода беременности, а также при подозрении на беременность. Потребность в инсулине обычно уменьшается в I триместр беременности и существенно увеличивается во ІІ и ІІ триместр. После родов потребность в инсулине быстро возвращается к исходному уровню.
В ходе открытого рандомизированного контролируемого клинического исследования, проведенного с участием беременных (n=310) с сахарным диабетом I типа, в 1-й группе (n=152) получали в базально-болюсным режиме Левемир ФлексПен, во 2-й (n=158) в качестве базального инсулина — нейтральный протамин Хагедорна (НПХ-инсулин). Обе группы болюсно получали инсулин аспарт.
Первичная цель этого исследования — оценка эффективности применения препарата Левемир ФлексПен для оптимизации регулирования уровня глюкозы в крови беременных с сахарным диабетом. Полученные результаты свидетельствуют об одинаковой эффективности инсулина детемир и НПХ-инсулина в период беременности, а также безопасности их применения для протекания беременности, развития плода и новорожденного.
Полученные после выпуска препарата на рынок дополнительные данные о результатах беременности 300 женщин, которых лечили препаратом Левемир ФлексПен, свидетельствуют об отсутствии его негативного влияния на течение беременности, он не повышает риска возникновения пороков развития плода и не оказывает токсического действия на плод и новорожденного.
Опыты на животных не выявили токсического влияния препарата Левемир ФлексПен на репродуктивную способность.
Кормление грудью. Неизвестно, экскретируется ли инсулин детемир в грудное молоко. Не следует ожидать какого-либо влияния на новорожденного, поскольку в пищеварительном тракте ребенка инсулин детемир как пептид переваривается до аминокислот.
В период кормления грудью может возникнуть необходимость коррекции дозы инсулина и диеты.
Фертильность. Исследования на животных не выявили негативного влияния на способность к оплодотворению.
Дети. Препарат применяют у детей в возрасте от 2 лет (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Реакция больного и его способность к концентрации внимания могут быть нарушены при гипогликемии. Это может стать фактором риска в ситуациях, когда эти способности приобретают особое значение (например при управлении транспортными средствами или работе с механизмами).
Больным следует рекомендовать принять меры по профилактике гипогликемии перед тем, как управлять транспортными средствами. Это особенно важно для лиц, у которых уменьшена выраженность или отсутствуют симптомы — предвестники гипогликемии или эпизоды гипогликемии возникают часто. При таких обстоятельствах следует взвесить целесообразность управления транспортными средствами.
Взаимодействия
как известно, ряд лекарственных средств влияет на обмен глюкозы, что следует учитывать при определении дозы инсулина.
Лекарственные средства, которые могут снижать потребность в инсулине: пероральные гипогликемизирующие средства, ингибиторы МАО, неселективные блокаторы β-адренорецепторов, ингибиторы АПФ, салицилаты, анаболические стероиды и сульфонамиды.
Лекарственные средства, которые могут повышать потребность в инсулине: пероральные контрацептивы, тиазиды, ГКС, тиреоидные гормоны и симпатомиметики, гормон роста и даназол.
Блокаторы β-адренорецепторов могут маскировать симптомы гипогликемии. Октреотид/ланреотид может как повышать, так и снижать потребность в инсулине.
Алкоголь может усиливать и продлевать длительность гипогликемического эффекта инсулина.
Несовместимость. Добавление некоторых препаратов к инсулину детемир может обусловить его разрушение, например средства, содержащие тиолы или сульфиты. Левемир ФлексПен нельзя добавлять к инфузионным р-рам. Левемир ФлексПен нельзя смешивать с другими лекарственными средствами.
Передозировка
хотя для инсулина не сформулировано специфическое определение передозировки, после введения доз, которые превышают потребность больного в инсулине, могут развиться такие последовательные стадии гипогликемии:
- легкая гипогликемия, которую можно лечить приемом внутрь глюкозы или сладких продуктов; поэтому больным сахарным диабетом рекомендуют постоянно иметь при себе сладкие продукты;
- тяжелая гипогликемия, когда больной находится в бессознательном состоянии. В таком случае лица, прошедшие соответствующий инструктаж, должны ввести больному глюкагон п/к или в/м (от 0,5 до 1,0 мг). Медицинский работник может ввести больному глюкозу в/в. Глюкозу также нужно вводить в/в в случае, когда больной не реагирует на введение глюкагона в течение 10–15 мин.
После того, как больной придет в сознание, ему следует принять внутрь углеводы для предотвращения рецидива.
Условия хранения
используемую шприц-ручку с препаратом Левемир ФлексПен не следует хранить в холодильнике. Шприц-ручку, которой пользуются или носят при себе про запас, следует хранить не более 6 нед (при температуре не выше 30 °С).
Неиспользуемую шприц-ручку с препаратом Левемир ФлексПен следует хранить в холодильнике при температуре 2–8 °С (не слишком близко к морозильной камере). Не замораживать.
Для защиты от действия света хранить шприц-ручку (когда ею не пользуются) с закрытым колпачком.