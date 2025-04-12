Левемир ФлексПен — растворимый аналог базального инсулина с пролонгированным (до 24 ч) действием.

Левемир ФлексПен можно применять отдельно как базальный инсулин или в сочетании с болюсным инсулином. Препарат можно применять с пероральными гипогликемическими средствами или в качестве дополнительной терапии к лираглутиду.

В отличие от других инсулинов, интенсивная терапия препаратом Левемир ФлексПен не приводит к увеличению массы тела. Сниженный риск развития гипогликемии в ночное время по сравнению с другими инсулинами позволяет более точно подобрать дозу для достижения необходимого уровня глюкозы в крови.

По сравнению с инсулином НПХ лечение препаратом Левемир ФлексПен позволяет достичь более оптимального контроля гликемии по данным уровня глюкозы в крови натощак.

В комбинации с пероральными гипогликемическими препаратами рекомендуется начинать лечение препаратом Левемир ФлексПен с введения 10 ЕД, или 0,1–0,2 ЕД/кг массы тела 1 раз в сутки. Дозу препарата следует подбирать в зависимости от потребности пациента.

На основании данных проведенных исследований, при подборе доз рекомендуется руководствоваться данными табл. 3.

Таблица 3

Подбор дозы препарата Левемир ФлексПен



Средние показатели уровня глюкозы в крови при самостоятельном измерении до завтрака Доза препарата Левемир ФлексПен, ЕД >10,0 ммоль/л (180 мг/дл) +8 9,1–10,0 ммоль/л (163–180 мг/дл) +6 8,1–9,0 ммоль/л (145–162 мг/дл) +4 7,1–8,0 ммоль/л (127–144 мг/дл) +2 6,1–7,0 ммоль/л (109–126 мг/дл) +2 Показатели уровня глюкозы в крови при однократном самостоятельном измерении 3,1–4,0 ммоль/л (56–72 мг/дл) –2 <3,1 ммоль/л (<56 мг/дл) –4