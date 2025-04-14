Левемир® Флекспен® (Levemir® Flexpen®)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 54 аптеках в Одесса
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2377,10
Экономия при брони: -36,60 грн
2340,50 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2376,99 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
1872,40 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2115,59 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2352,99 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2353,40
Экономия при брони: -12,90 грн
2340,50 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2340,50 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
3.6 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2186,45 грн
Аптека tas
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2327,10 грн
Подорожник
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
3.9 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2340,50 грн
Подорожник
Одесса, ул. Европейская, 72
4.0 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2340,50 грн
Аптека tas
Одесса, перек. Успенская / Ришельевская, 44/33
4.1 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2396,80 грн
Подорожник
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 71
4.2 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2109,34 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2318,80 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Филатова Академика, 94
4.7 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2376,99 грн
Подорожник
Одесса, ул. Канатная, 77
4.8 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2377,10
Экономия при брони: -36,60 грн
2340,50 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Филатова Академика, 90
4.9 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2376,99 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Филатова Академика, 55
5.2 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2373,90 грн
Подорожник
Одесса, просп. Леси Украинки, 16
5.4 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2377,10
Экономия при брони: -36,60 грн
2340,50 грн