инсулин детемир обеспечивает лучший гликемический контроль (на основании измерения глюкозы в плазме крови натощак) по сравнению с применением изофан-инсулина. Недостаточная доза инсулина или прекращение лечения, особенно при сахарном диабете I типа, может приводить к развитию гипергликемии или диабетического кетоацидоза. Как правило, первые симптомы гипергликемии появляются постепенно, в течение нескольких часов или дней. К этим симптомам относятся жажда, учащенное мочеотделение, тошнота, рвота, сонливость, покраснение и сухость кожи, сухость во рту, потеря аппетита, запах ацетона в выдыхаемом воздухе. При сахарном диабете I типа без соответствующего лечения гипергликемия приводит к развитию диабетического кетоацидоза и может привести к смерти. Гипогликемия может развиться, если доза инсулина слишком высока по отношению к потребности в инсулине у конкретного пациента. Пропуск приема пищи или интенсивная физическая нагрузка могут приводить к гипогликемии. После компенсации углеводного обмена, например при интенсифицированной инсулинотерапии, у пациентов могут измениться типичные для них симптомы — предвестники гипогликемии, о чем больные должны быть проинформированы. Обычные симптомы-предвестники могут исчезать при длительном течении сахарного диабета. Сопутствующие заболевания, особенно инфекционные и сопровождающиеся лихорадкой, обычно повышают потребность организма в инсулине.

Перевод с других видов инсулина

Перевод больного на новый тип инсулина или инсулин другого производителя должен происходить под строгим врачебным контролем. При изменении концентрации, производителя, типа, вида (животный, человеческий, аналоги человеческого инсулина) и/или метода его производства (генно-инженерный или инсулин животного происхождения) может потребоваться коррекция дозы. Пациенты, переходящие на лечение инсулином детемир, могут нуждаться в изменении дозы по сравнению с дозами ранее применявшегося инсулина. Необходимость в коррекции дозы может возникнуть уже после введения первой дозы или в течение первых нескольких недель или месяцев. Инсулин детемир не следует вводить в/в, так как это может привести к состоянию тяжелой гипогликемии. Всасывание при в/м введении происходит быстрее и в большей степени по сравнению с п/к введением. Если инсулин детемир смешивается с другими видами инсулина, профиль действия одного или обоих компонентов изменится. Смешивание инсулина детемир с быстродействующим аналогом инсулина, таким как инсулин аспарт, приводит к профилю действия со сниженным и отсроченным максимальным эффектом по сравнению с их раздельным введением.

Перевод с инсулинов средней продолжительности действия и пролонгированных инсулинов на инсулин левемир может потребовать коррекции дозы и времени введения. Как и при использовании других инсулинов, рекомендуется тщательный контроль уровня глюкозы крови во время перевода и в первые недели назначения нового инсулина. Возможно, потребуется коррекция сопутствующей гипогликемической терапии (дозы и времени введения короткодействующих типов инсулина или дозы пероральных гипогликемизирующих средств).

Инсулин детемир не предназначен для использования в инсулиновых насосах.

Применение в период беременности и кормления грудью. В настоящее время отсутствуют данные клинического применения инсулина детемир в период беременности и кормления грудью. Исследования репродуктивной функции у животных не выявили различий между инсулином детемир и человеческим инсулином по показателям эмбриотоксичности и тератогенности. В целом необходимо тщательное наблюдение беременных с сахарным диабетом в течение всего срока беременности, а также при планировании беременности. Потребность в инсулине в I триместр беременности обычно уменьшается, затем во II и III триместр возрастает. Вскоре после родов потребность в инсулине быстро возвращается к уровню, который был до беременности. У кормящих грудью может потребоваться коррекция дозы инулина и диеты.

Влияние на способность управления автомобилем и работу с механизмами. Способность пациентов к концентрации внимания и скорость реакции могут нарушаться во время гипогликемии или гипергликемии, что может представлять опасность в тех ситуациях, когда эти способности особенно необходимы (например при управлении автомобилем или работе с машинами и механизмами). Пациентам необходимо рекомендовать предпринимать меры для предупреждения развития гипогликемии и гипергликемии при вождении автомобиля и работе с механизмами. Это особенно важно для пациентов с отсутствием или снижением выраженности симптомов — предвестников развивающейся гипогликемии или частыми эпизодами гипогликемии. В этих случаях следует рассмотреть целесообразность управления автомобилем или выполнения подобных работ.