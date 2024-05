современные рекомбинантные ДНК-технологии позволили улучшить профиль действия простого (регулярного) инсулина. Инсулин детемир производится методом биотехнологии рекомбинантной ДНК с использованием штамма Saccharomyces cerevisiae, является растворимым базальным аналогом человеческого инсулина пролонгированного действия с беспиковым профилем действия. Профиль действия значительно менее вариабелен по сравнению с изофан-инсулином и инсулином гларгин. Пролонгированное действие обусловлено выраженной самоассоциацией молекул инсулина детемир в месте инъекции и связыванием молекул с альбумином посредством соединения с боковой жирнокислотной цепью. Инсулин детемир по сравнению с изофан-инсулином в периферических тканях-мишенях распределяется медленнее. Эти комбинированные механизмы замедленного распределения обеспечивают более воспроизводимый профиль абсорбции и действия инсулина детемир. Инсулин детемир характеризуется значительно большей интраиндивидуальной предсказуемостью действия у пациентов по сравнению с инсулином НПХ или инсулином гларгин. Указанная предсказуемость действия обусловлена двумя факторами: инсулин детемир остается в растворенном состоянии на всех этапах от его лекарственной формы и до связывания с инсулиновым рецептором и буферным эффектом связывания с альбумином сыворотки крови.

Путем взаимодействия со специфическим рецептором внешней цитоплазматической мембраны клеток образует инсулин-рецепторный комплекс, стимулирующий внутриклеточные процессы, в том числе синтез ряда ключевых ферментов (гексокиназа, пируваткиназа, гликогенсинтетаза и др.). Снижение содержания глюкозы в крови обусловлено повышением ее внутриклеточного транспорта, усилением усвоения тканями, стимуляцией липогенеза, гликогеногенеза, снижением скорости продукции глюкозы печенью и др. Для доз 0,2–0,4 ЕД/кг 50% максимальный эффект наступает в интервале от 3–4 ч до 14 ч после введения. После п/к введения наблюдался фармакодинамический ответ, пропорциональный введенной дозе (максимальный эффект, продолжительность действия, общий эффект). После п/к инъекции детемир связывается с альбумином через свою жирнокислотную цепь. Тем самым в состоянии устойчивого действия концентрация свободного несвязанного инсулина значительно уменьшается, что приводит с стабильному уровню гликемии. Продолжительность действия детемира в дозе 0,4 ЕД/кг — около 20 ч, поэтому препарат назначается дважды в сутки для большинства пациентов. В долгосрочных исследованиях (>6 мес) показатель уровня глюкозы в плазме крови натощак у пациентов с сахарным диабетом I типа был лучше по сравнению с изофан-инсулином, назначаемым в базис/болюсной терапии. Гликемический контроль (гликозилированный гемоглобин — HbA1c) на фоне терапии инсулин детемиром был сравним с таковым при лечении изофан-инсулином, с более низким риском развития ночной гипогликемии и отсутствием увеличения массы тела на фоне его применения. Профиль ночного контроля глюкозы является более плоским и ровным у инсулина детемир по сравнению с изофан-инсулином, что отражается в более низком риске развития ночной гипогликемии.

C max инсулина детемир в сыворотке крови достигается через 6–8 ч после введения. При двукратном ежедневном режиме введения устойчивые концентрации препарата в сыворотке крови достигаются после 2–3 введений.

Инактивация сходна с таковой у препаратов человеческого инсулина; все образующиеся метаболиты являются неактивными. Результаты исследований связывания белков in vitro и in vivo показывают отсутствие клинически значимых взаимодействий между инсулином детемир и жирными кислотами или другими препаратами, связывающимися с белками крови.

T ½ после п/к инъекции определяется степенью всасывания из подкожной ткани и составляет 5–7 ч в зависимости от дозы.

При п/к введении концентрации в сыворотке крови были пропорциональны введенной дозе (C max , степень всасывания).

Особые группы пациентов

Фармакокинетические свойства были исследованы у детей (6–12 лет) и подростков (13–17 лет) и сравнены со взрослыми с сахарным диабетом I типа. Различий в фармакокинетических свойствах не выявлено. Клинически значимых различий в фармакокинетике инсулина детемир между пожилыми и молодыми пациентами, или между пациентами с нарушением функции почек и печени и здоровыми пациентами не выявлено.