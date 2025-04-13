Левемир® Флекспен® (Levemir® Flexpen®)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 91 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2289,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
1876,64 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2345,80 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2317,75 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2320,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2338,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2300,85 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
1.3 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2287,75 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2318,45 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2296,35 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2316,15 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2286,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2329,35 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2553,79
Экономия при брони: -170,76 грн
2383,03 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
2.0 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2264,35 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, просп. Независимости, 13
2.1 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2268,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 72
2.2 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2307,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 84
2.3 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2115,59 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 18
2.5 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2377,10
Экономия при брони: -31,30 грн
2345,80 грн