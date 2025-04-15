Левемир® Флекспен® (Levemir® Flexpen®)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 34 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 31 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2115,59 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 16 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2335,30 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2335,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 31 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2335,30 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
1868,24 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 31 мин
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2377,10
Экономия при брони: -41,80 грн
2335,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 31 мин
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2353,40
Экономия при брони: -18,10 грн
2335,30 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 31 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2377,10
Экономия при брони: -41,80 грн
2335,30 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, пл. Соборная, 1
1.1 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2256,90 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
1401,18 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2335,30 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 31 мин
Львов, пл. Июльская, 10
1.2 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2113,79 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 31 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 45
1.8 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2377,10
Экономия при брони: -41,80 грн
2335,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 31 мин
Львов, ул. Химическая, 5
1.9 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2377,10
Экономия при брони: -41,80 грн
2335,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 31 мин
Львов, ул. Героев УПА, 73
2.0 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2395,00
Экономия при брони: -59,70 грн
2335,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Сахарова Академика, 45
2.0 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2377,10
Экономия при брони: -41,80 грн
2335,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 31 мин
Львов, ул. Черниговская, 6
2.1 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2373,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 31 мин
Львов, ул. Лычаковская, 71
2.3 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2115,59 грн