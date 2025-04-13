Левемир® Флекспен® (Levemir® Flexpen®)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 219 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 51 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2297,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 51 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2297,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 51 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2342,30 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 51 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2396,84 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 51 мин
Киев, ул. Крещатик, 44
0.8 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2356,20 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2276,25 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 51 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
1426,26
Экономия при брони: -20,88 грн
1405,38 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 51 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2115,59 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 51 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2377,10
Экономия при брони: -35,90 грн
2341,20 грн
Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается через 51 мин
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
1.6 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2211,60 грн
Виталюкс
Закрыто
Открывается через 51 мин
Киев, спуск Кловский, 14/24
1.8 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2353,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 51 мин
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
980,80
Экономия при брони: -61,62 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 51 мин
Киев, ул. Петлюры Симона, 13/135
2.0 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2356,20 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 51 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 66
2.0 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2356,20 грн
Виталюкс
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72-А
2.1 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2189,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 51 мин
Киев, перек. Петлюры Симона / Жилянская, 23/126
2.1 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2377,10
Экономия при брони: -35,90 грн
2341,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 51 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
2.2 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2421,21
Экономия при брони: -82,96 грн
2338,25 грн
Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается через 51 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 9
2.3 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2397,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 51 мин
Киев, ул. Омельяновича-Павленко Михаила, 7
2.3 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2179,15 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 51 мин
Киев, перек. Большая Васильковская / Деловая, 84/20
2.4 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2342,30 грн