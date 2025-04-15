Левемир® Флекспен® (Levemir® Flexpen®)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 34 аптеках в Запорожье
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2397,01 грн
Аптека копейка
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
3.4 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2506,13
Экономия при брони: -123,10 грн
2383,03 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2479,25
Экономия при брони: -141,00 грн
2338,25 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
1409,22 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2397,01 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 50 мин
Запорожье, ул. Запорожская, 6
3.5 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2397,01 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
3.6 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2397,01 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Чаривная, 121
3.7 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2397,01 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 50 мин
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
3.8 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2353,25 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
3.9 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2396,80 грн
Элитфарм
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
4.2 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2397,01 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 50 мин
Запорожье, ул. Магистральная, 70-А
4.3 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2376,84 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Металлургов, 14
4.8 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2377,10
Экономия при брони: -28,40 грн
2348,70 грн
Народная аптека
Запорожье, просп. Металлургов, 16
4.8 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2396,80 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Авраменко, 13
4.9 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2502,54
Экономия при брони: -119,51 грн
2383,03 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 50 мин
Запорожье, просп. Соборный, 228
5.2 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2397,01 грн
Подорожник
Запорожье, ул. Космическая, 19
6.6 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2397,00
Экономия при брони: -48,30 грн
2348,70 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2397,00 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 17
7.9 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2179,15 грн
Аптека копейка
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
8.0 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2523,61
Экономия при брони: -140,58 грн
2383,03 грн