Левемир® Флекспен® (Levemir® Flexpen®)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках в Николаев
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2353,40
Экономия при брони: -13,50 грн
2339,90 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2292,50 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2353,40
Экономия при брони: -13,50 грн
2339,90 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2231,45 грн
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2377,10 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2322,20 грн
Подорожник
Николаев, ул. Южная, 37
4.2 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2339,90 грн
Подорожник
Николаев, ул. Строителей, 10/2
4.9 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2377,10
Экономия при брони: -37,20 грн
2339,90 грн
Подорожник
Николаев, просп. Мира, 56-А
5.7 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2377,10
Экономия при брони: -37,20 грн
2339,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Мира, 56-Б/2
5.7 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2522,65
Экономия при брони: -139,62 грн
2383,03 грн
Подорожник
Николаев, ул. Космонавтов, 156/1
8.5 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2339,90 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Океановская, 39-А
8.9 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2353,00 грн
Подорожник
Николаев, ул. Старова Архитектора, 2/2
9.4 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
1403,94 грн
Подорожник
Николаев, ул. Старова Архитектора, 6
9.4 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2377,10
Экономия при брони: -37,20 грн
2339,90 грн
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Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2352,99 грн
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Закрыто
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Херсон, ул. Университетская, 161
59.3 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2139,53 грн
Подорожник
Коблево, ул. Одесская, 2/3
66.1 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2377,10
Экономия при брони: -23,60 грн
2353,50 грн
Бажаемо здоровья
Южное, ул. Химиков, 2-А
76.0 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2353,00 грн
Подорожник
Березнеговатое, пл. Соборно-Николаевская, 2
77.7 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2397,00
Экономия при брони: -43,50 грн
2353,50 грн