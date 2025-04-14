Левемир® Флекспен® (Levemir® Flexpen®)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 90 аптеках в Днепр
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
950,84
Экономия при брони: -10,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2353,40
Экономия при брони: -3,30 грн
2350,10 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2474,32
Экономия при брони: -136,07 грн
2338,25 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2427,79
Экономия при брони: -89,54 грн
2338,25 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2396,80 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2516,67
Экономия при брони: -133,64 грн
2383,03 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2528,64
Экономия при брони: -145,61 грн
2383,03 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
4.2 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2540,86
Экономия при брони: -157,83 грн
2383,03 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
4.3 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2377,10
Экономия при брони: -27,00 грн
2350,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
4.4 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2561,93
Экономия при брони: -178,90 грн
2383,03 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
4.4 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2440,48
Экономия при брони: -102,23 грн
2338,25 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 7
4.4 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2395,00
Экономия при брони: -44,90 грн
2350,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 12-Д
4.5 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2377,10
Экономия при брони: -27,00 грн
2350,10 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Привокзальная, 3
4.6 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2537,50
Экономия при брони: -154,47 грн
2383,03 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 82
4.6 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2353,40
Экономия при брони: -3,30 грн
2350,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2477,14
Экономия при брони: -138,89 грн
2338,25 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 27
4.7 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2377,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2-Б
4.7 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
975,53
Экономия при брони: -40,23 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 16
4.8 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2519,78
Экономия при брони: -136,75 грн
2383,03 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 8
5.0 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2377,10
Экономия при брони: -27,00 грн
2350,10 грн