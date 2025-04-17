Левемир® Флекспен® (Levemir® Flexpen®)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 38 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2376,99 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2376,99 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2353,40
Экономия при брони: -3,70 грн
2349,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2349,70 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2325,50 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2115,59 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2377,10
Экономия при брони: -27,40 грн
2349,70 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2395,63
Экономия при брони: -87,23 грн
2308,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2424,73
Экономия при брони: -86,48 грн
2338,25 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2351,50 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2179,15 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2376,99 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2179,15 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2379,48
Экономия при брони: -81,53 грн
2297,95 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2376,99 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 161
2.2 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2353,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Теробороны, 11
2.5 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2353,00 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2327,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2510,92
Экономия при брони: -127,89 грн
2383,03 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2376,99 грн