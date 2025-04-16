Левемир® Флекспен® (Levemir® Flexpen®)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 77 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2353,40
Экономия при брони: -7,50 грн
2345,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2273,85 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2445,33
Экономия при брони: -141,90 грн
2303,43 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2353,40
Экономия при брони: -7,50 грн
2345,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2259,95 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2447,29
Экономия при брони: -109,04 грн
2338,25 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2345,90 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2327,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2417,12
Экономия при брони: -119,17 грн
2297,95 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
1493,62
Экономия при брони: -63,80 грн
1429,82 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2376,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2473,58
Экономия при брони: -170,15 грн
2303,43 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 10
2.7 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2353,40
Экономия при брони: -7,50 грн
2345,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
1954,05
Экономия при брони: -111,30 грн
1842,74 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2377,10
Экономия при брони: -31,20 грн
2345,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
1964,78
Экономия при брони: -122,04 грн
1842,74 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
3.1 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
1901,68
Экономия при брони: -24,96 грн
1876,72 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
3.1 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2489,84
Экономия при брони: -106,81 грн
2383,03 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 19
3.2 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2353,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 12
3.5 км
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл шприц-ручка многодозовая 3 мл №5
Novo Nordisk
2468,72
Экономия при брони: -165,29 грн
2303,43 грн