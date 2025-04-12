

Шизофрения

Взрослые. Начальная доза составляет 2 мг/сут (2 таблетки по 1 мг 1–2 раза в сутки). На второй день дозу можно повысить до 4 мг (по 2 мг 2 раза в сутки). После этого дозу можно оставить на предыдущем уровне или изменять индивидуально при необходимости. У большинства больных наступает улучшение при суточных дозах 4–6 мг. Некоторым пациентам необходимо более медленное повышение дозы при более низкой начальной и поддерживающей дозах.

Доказано, что при применении рисперидона в дозе более 10 мг/сут не отмечают повышения эффективности по сравнению с более низкими дозами, но повышается риск развития экстрапирамидных симптомов. Максимальная суточная доза составляет 16 мг.

Больные пожилого возраста

Начальная доза составляет 0,5 мг (1/ 2 таблетки по 1 мг) 2 раза в сутки. Дозу можно повышать в зависимости от состояния пациента на 0,5 мг/сут до достижения дозы 1–2 мг 2 раза в сутки. Как правило, рисперидон хорошо переносится больными пожилого возраста.

При необходимости (отсутствии эффекта) при хорошей переносимости препарата можно применять препарат в максимальной дозе.

Пациенты с заболеванием печени и почек. Рекомендуется начальная доза 0,5 мг 2 раза в сутки. Дозу можно повышать в зависимости от состояния больного на 0,5 мг 2 раза в сутки до достижения дозы 1–2 мг 2 раза в сутки.

Вследствие отсутствия достаточного опыта применения у этой группы пациентов Рилептид следует применять с осторожностью.

Нарушение поведения у пациентов с деменцией

Рекомендуется начальная доза 0,25 мг 2 раза в сутки. При необходимости эту дозу в индивидуальном порядке можно повышать на 0,25 мг 2 раза в сутки, но не чаще чем 1 раз в 2 дня. Для большинства пациентов оптимальной является доза 0,5 мг 2 раза в сутки, однако некоторым пациентам необходима доза 1 мг 2 раза в сутки.

После достижения необходимого уровня дозы можно решить вопрос о применении препарата 1 раз в сутки.

Вспомогательное лечение маниакальных состояний

Начальная доза 2 мг (2 таблетки по 1 мг или 1 таблетка по 2 мг) 2 раза в сутки. При необходимости эту дозу можно повышать на 2 мг/сут, но не чаще чем 1 раз на протяжении 2 сут.

Дисциплинарные и другие аффективные нарушения поведения

Пациенты с массой тела 50 кг и больше

Начальная доза составляет 0,5 мг (1/ 2 таблетки по 1 мг) 1 раз в сутки. Эту дозу можно повышать на 0,5 мг/сут, но не чаще чем 1 раз на протяжении 2 сут. Для большинства пациентов оптимальная доза — 1 мг 1 раз в сутки. Однако в некоторых случаях может быть необходим однократный прием 1,5 мг/сут.

Пациенты с массой тела <50 кг

Рекомендуется начальная доза 0,25 мг (1/ 4 таблетки по 1 мг) 1 раз в сутки. Эту дозу можно повышать на 0,25 мг/сут, но не чаще чем 1 раз на протяжении 2 сут. Для большинства пациентов оптимальной является доза 0,5 мг 1 раз в сутки. Однако некоторым пациентам достаточно разовой суточной дозы 0,25 мг, тогда как другим необходим однократный прием 0,75 мг/сут.

Как и при других видах симптоматической терапии, необходимость и продолжительность применения препарата Рилептид следует регулярно оценивать.