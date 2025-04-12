Рилептид® (Rileptid®)
Рилептид инструкция по применению
Состав
Рисперидон - 2 мг
Фармакологические свойства
рисперидон — выборочный антагонист моноаминергических рецепторов. Обладает высоким сродством к серотониновым (5-HT2) и допаминовым (D2) рецепторам. Cвязывается с α1-адренорецепторами и при несколько меньшей аффинности — с H1-гистаминовыми и α2-адренергическими рецепторами. Антипсихотический эффект проявляется с помощью его комбинированного антагонизма по отношению к серотониновым (5-НТ2) и допаминовым (D2) рецепторам. Не обладает сродством к холинорецепторам. Хотя рисперидон является мощным D2-антагонистом (что, как считается, является основным механизмом улучшения продуктивной симптоматики шизофрении), он вызывает менее выраженное подавление моторной активности и в меньшей степени индуцирует каталепсию, чем классические нейролептики. Благодаря сбалансированному антагонизму к серотониновым и допаминовым рецепторам в ЦНС снижается вероятность развития экстрапирамидных побочных эффектов. Рисперидон может индуцировать дозозависимое повышение концентрации пролактина в плазме крови.
После приема внутрь рисперидон полностью абсорбируется в ЖКТ, достигая максимальной концентрации в плазме крови на протяжении 1–2 ч. Пища не влияет на всасывание рисперидона, поэтому препарат можно принимать независимо от приема пищи. Метаболизируется в печени в основном путем гидроксилирования при участии изофермента CYP 2D6 системы цитохрома Р450 с образованием 9-гидроксирисперидона, оказывающего аналогичное рисперидону фармакологическое действие (активный метаболит). Антипсихотическое действие обусловлено фармакологической активностью рисперидона и 9-гидроксирисперидона. Другим путем метаболизма рисперидона является N-дезалкилирование. Период полувыведения рисперидона из плазмы крови составляет около 3 ч, 9-гидроксирисперидона и активной антипсихотической фракции — 24 ч. У большинства пациентов равновесная концентрация рисперидона в плазме крови достигается в течение суток, а в случае 9-оксирисперидона — 4–5 сут.
Рисперидон быстро распределяется в организме. Объем распределения составляет 1–2 л/кг массы тела. Рисперидон связывается с альбумином и α1-кислым гликопротеином. С белками плазмы крови связывается 88% рисперидона и 77% 9-оксирисперидона. Через 1 нед приема препарата 70% дозы выводится с мочой и 14% — с калом. Количество рисперидона и его активного метаболита в моче составляет 35–45% применяемой дозы. Остальное количество приходится на неактивные метаболиты.
Особые группы пациентов
В исследованиях у пациентов пожилого возраста после однократного приема внутрь отмечали повышенную концентрацию активной антипсихотической фракции рисперидона в плазме крови и замедленное его выведение. У больных с почечной недостаточностью повышения концентрации рисперидона в плазме крови не отмечали.
У детей фармакокинетика рисперидона и 9-оксирисперидона подобна фармакокинетике у взрослых.
Показания Рилептид
шизофрения и другие психотические состояния с выраженной продуктивной симптоматикой (галлюцинации, бред, расстройства мышления, агрессивность, враждебность, подозрительность) и/или отрицательной симптоматикой (эмоциональная и социальная отчужденность, скудость речи, притупленный аффект);
профилактика рецидивов острых психотических состояний;
лечение маниакальных эпизодов при биполярных расстройствах (в составе комбинированной терапии);
лечение поведенческих расстройств у пациентов с деменцией при проявлении симптомов агрессивности (вспышка гнева, физическое насилие), нарушениях психической деятельности (возбуждение, бред) или психотических симптомах;
лечение дисциплинарных нарушений и других нарушений поведения у подростков и взрослых с выраженными деструктивными симптомами (агрессией, инстинктивным поведением и аутоагрессией).
Применение Рилептид
Шизофрения
Взрослые. Начальная доза составляет 2 мг/сут (2 таблетки по 1 мг 1–2 раза в сутки). На второй день дозу можно повысить до 4 мг (по 2 мг 2 раза в сутки). После этого дозу можно оставить на предыдущем уровне или изменять индивидуально при необходимости. У большинства больных наступает улучшение при суточных дозах 4–6 мг. Некоторым пациентам необходимо более медленное повышение дозы при более низкой начальной и поддерживающей дозах.
Доказано, что при применении рисперидона в дозе более 10 мг/сут не отмечают повышения эффективности по сравнению с более низкими дозами, но повышается риск развития экстрапирамидных симптомов. Максимальная суточная доза составляет 16 мг.
Больные пожилого возраста
Начальная доза составляет 0,5 мг (1/2 таблетки по 1 мг) 2 раза в сутки. Дозу можно повышать в зависимости от состояния пациента на 0,5 мг/сут до достижения дозы 1–2 мг 2 раза в сутки. Как правило, рисперидон хорошо переносится больными пожилого возраста.
При необходимости (отсутствии эффекта) при хорошей переносимости препарата можно применять препарат в максимальной дозе.
Пациенты с заболеванием печени и почек. Рекомендуется начальная доза 0,5 мг 2 раза в сутки. Дозу можно повышать в зависимости от состояния больного на 0,5 мг 2 раза в сутки до достижения дозы 1–2 мг 2 раза в сутки.
Вследствие отсутствия достаточного опыта применения у этой группы пациентов Рилептид следует применять с осторожностью.
Нарушение поведения у пациентов с деменцией
Рекомендуется начальная доза 0,25 мг 2 раза в сутки. При необходимости эту дозу в индивидуальном порядке можно повышать на 0,25 мг 2 раза в сутки, но не чаще чем 1 раз в 2 дня. Для большинства пациентов оптимальной является доза 0,5 мг 2 раза в сутки, однако некоторым пациентам необходима доза 1 мг 2 раза в сутки.
После достижения необходимого уровня дозы можно решить вопрос о применении препарата 1 раз в сутки.
Вспомогательное лечение маниакальных состояний
Начальная доза 2 мг (2 таблетки по 1 мг или 1 таблетка по 2 мг) 2 раза в сутки. При необходимости эту дозу можно повышать на 2 мг/сут, но не чаще чем 1 раз на протяжении 2 сут.
Дисциплинарные и другие аффективные нарушения поведения
Пациенты с массой тела 50 кг и больше
Начальная доза составляет 0,5 мг (1/2 таблетки по 1 мг) 1 раз в сутки. Эту дозу можно повышать на 0,5 мг/сут, но не чаще чем 1 раз на протяжении 2 сут. Для большинства пациентов оптимальная доза — 1 мг 1 раз в сутки. Однако в некоторых случаях может быть необходим однократный прием 1,5 мг/сут.
Пациенты с массой тела <50 кг
Рекомендуется начальная доза 0,25 мг (1/4 таблетки по 1 мг) 1 раз в сутки. Эту дозу можно повышать на 0,25 мг/сут, но не чаще чем 1 раз на протяжении 2 сут. Для большинства пациентов оптимальной является доза 0,5 мг 1 раз в сутки. Однако некоторым пациентам достаточно разовой суточной дозы 0,25 мг, тогда как другим необходим однократный прием 0,75 мг/сут.
Как и при других видах симптоматической терапии, необходимость и продолжительность применения препарата Рилептид следует регулярно оценивать.
Противопоказания
повышенная чувствительность к любому компоненту препарата; период беременности и кормления грудью.
Побочные эффекты
рисперидон, как правило, хорошо переносится. Следует отметить, что во многих случаях побочные эффекты в результате применения препарата трудно отличить от симптомов основного заболевания. Во время приема рисперидона чаще всего отмечают такие побочные эффекты:
ЦНС: часто — бессонница, тревожность, возбуждение, головокружение, сонливость и головная боль; редко — утомляемость, снижение способности к концентрации внимания, эпилептические приступы.
Седативный эффект, как правило, преходящий, чаще отмечают у подростков, чем у взрослых.
Частота и тяжесть экстрапирамидных симптомов достоверно ниже в случае применения рисперидона, чем при применении галоперидола или других классических антипсихотических препаратов. Однако иногда отмечают такие побочные эффекты: тремор, ригидность, повышенное слюноотделение, брадикинезию, акатизию, острую дистонию. Эти побочные эффекты обычно слабовыражены и носят обратимый характер. Они исчезают после снижения дозы или (при необходимости) после назначения антипаркинсонических препаратов.
Как и после применения классических нейролептиков, у больных с психозами отмечали единичные случаи таких побочных явлений: поздней дискинезии, злокачественного нейролептического синдрома и нарушения терморегуляции.
Сердечно-сосудистая система: ортостатическая гипотензия и рефлекторная тахикардия, реже — АГ.
В некоторых клинических исследованиях у пациентов пожилого возраста с деменцией, получающих лечение рисперидоном, отмечали нарушение мозгового кровообращения (инсульт или динамические нарушения).
ЖКТ: запор — относительно часто, реже — диспепсия, тошнота/рвота, боль в животе и сухость во рту. Редко — дисфагия и повышение показателей печеночных ферментов.
Кожа и соединительная ткань: возможны ксеродермия, гиперпигментация, фотосенсибилизация, кожные высыпания и другие аллергические реакции.
Эндокринная система: рисперидон может вызвать дозозависимое повышение уровня пролактина в плазме крови. В связи с этим возможны такие проявления: галакторея, гинекомастия, нарушение менструального цикла и аменорея. Могут также увеличиться масса тела и появиться периферические отеки.
Как и обычные антипсихотические средства, очень редко Рилептид может вызвать водную интоксикацию (связанную с полидипсией или гипонатриемией, вызванную нарушением секреции антидиуретического гормона) у пациентов с психозами.
В отличие от других атипичных антипсихотических препаратов, Рилептид очень редко вызывает гипергликемию и обострение сахарного диабета.
Мочеполовая система: возможны эректильная дисфункция и нарушение эякуляции, аноргазмия, приапизм, дизурия, полиурия и недержание мочи.
Система кроветворения: в некоторых случаях — анемия, незначительное снижение количества нейтрофилов и/или тромбоцитов.
Органы чувств: нарушение аккомодации, снижение остроты зрения, ксерофтальмия, ринит.
Опорно-двигательный аппарат: боль в суставах и мышцах.
Особые указания
прием пищи не влияет на всасывание рисперидона в ЖКТ. Рилептид следует применять с осторожностью у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями (например при сердечной недостаточности, инфаркте миокарда, нарушениях проводимости, дегидратации, гиповолемии, нарушении мозгового кровообращения), причем дозирование необходимо подбирать постепенно, согласно рекомендациям. Особенного внимания во время лечения Рилептидом требуют больные пожилого возраста с заболеваниями почек или печени, а также больные с деменцией.
Показано, что препараты — антагонисты дофаминовых рецепторов вызывают позднюю дискинезию, которая характеризуется ритмическими непроизвольными движениями, особенно мышц языка и/или лица. Имеются данные, свидетельствующие о том, что экстрапирамидные симптомы являются фактором риска поздней дискинезии. Поскольку рисперидон вызывает экстрапирамидные симптомы реже, чем классические нейролептики, поздняя дискинезия проявляется реже. При возникновении симптомов и признаков поздней дискинезии следует оценить необходимость отмены антипсихотических препаратов.
Риск поздней дискинезии особенно высокий у больных пожилого возраста с деменцией (женщин) и у больных с биполярными расстройствами.
Злокачественный нейролептический синдром, характеризующийся гипертермией, ригидностью мышц, вегетативной нестабильностью, измененным состоянием сознания и повышением уровня КФК, возникает при лечении классическими нейролептиками. В таком случае следует отменить все антипсихотические препараты, в том числе рисперидон, и назначить соответствующую симптоматическую терапию (в/в инфузия, амантадина, бромокриптина). Лечение злокачественного нейролептического синдрома необходимо проводить в реанимационном отделении или в аналогичных условиях стационара.
Следует придерживаться осторожности при назначении Рилептида пациентам с болезнью Паркинсона, поскольку теоретически Рилептид может ухудшить течение этого заболевания.
Известно, что классические нейролептики снижают порог судорожной готовности у больных эпилепсией, хотя и в разной степени. Следует придерживаться осторожности при назначении препарата Рилептид больным с эпилептическими приступами в анамнезе.
Применение антипсихотических препаратов может вызвать дисфагию и нарушение моторики пищевода. Аспирационная пневмония — частая причина смерти больных с деменцией Альцгеймера. Рисперидон и другие антипсихотические средства нужно применять с осторожностью у больных, имеющих повышенный риск аспирационной пневмонии.
Суицидальные попытки — тяжелейшее осложнение шизофрении. Их осуществляют около 50% больных шизофренией и аффективными психозами, причем 10% таких попыток — успешны. У больных шизофренией суицидальные попытки часто связаны с депрессией. Во время лечения препаратом Рилептид необходимо тщательное наблюдение больных группы высокого риска. Таким пациентам нельзя превышать назначенную дозу.
Для перевода пациента, получавшего ранее другие антипсихотические препараты, на прием препарата Рилептид рекомендуется постепенное снижение применения антипсихотических препаратов и замена их препаратом Рилептид; если это были препараты в форме депо, то Рилептид можно применять вместо следующей запланированной инъекции. Периодически следует пересматривать необходимость продолжения применения антипаркинсонических препаратов.
Рисперидон оказывает противорвотное действие на животных, а в некоторых случаях и на человека. Поэтому он может маскировать симптомы передозировки некоторых лекарственных средств, а также симптомы таких состояний, как непроходимость кишечника, синдром Рейе, опухоль мозга.
Как и при лечении другими антипсихотическими средствами, пациентам не следует переедать во избежание увеличения массы тела. Увеличение массы тела зависит от дозы препарата и чаще происходит у пациентов молодого возраста, а также у тех, кто раньше не получал антипсихотические препараты. Масса тела увеличивается обычно на протяжении первых 12 нед лечения.
Симптомы острой отмены препарата, в том числе тошноту, рвоту, потливость и бессонницу, отмечают очень редко после резкого прекращения приема антипсихотических препаратов в высоких дозах. Возможны рецидивы симптомов психоза и появление расстройств, связанных с непроизвольными движениями (акатизия, дистония и дискинезия). Поэтому рекомендуется постепенная отмена препарата.
В случае необходимости дополнительного седативного эффекта нужно применять бензодиазепины, но не повышать дозу Рилептида.
При непереносимости лактозы следует учитывать содержание лактозы (76 мг) в каждой таблетке, покрытой оболочкой.
Опыта применения препарата у детей нет.
Способность к управлению транспортными средствами
Таблетки Рилептид влияют на выполнение работ, требующих повышенного внимания. Поэтому в начале курса лечения пациентам следует воздержаться от управления транспортными средствами и работы с потенциально опасными механизмами до определения индивидуальной чувствительности к препарату.
Взаимодействия
с учетом влияния рисперидона на ЦНС следует придерживаться осторожности при совместном применении таблеток Рилептид с другими антипсихотическими препаратами центрального действия.
Таблетки Рилептид могут снижать эффекты леводопы и других агонистов дофамина.
При одновременном применении индукторов микросомальных ферментов печени возможно снижение концентрации рисперидона в плазме крови. Карбамазепин снижает уровень активной антипсихотической фракции рисперидона (рисперидон + 9-оксирисперидон) в плазме крови, такие же эффекты могут проявляться в случае применения других индукторов печеночных ферментов. При назначении во время лечения рисперидоном карбамазепина или других индукторов печеночных ферментов дозирование препарата Рилептид следует откорригировать и при необходимости повысить дозу, а в случае отмены этих препаратов — снизить. Длительное применение Рилептида и клозапина может снижать скорость выведения рисперидона.
Фенотиазин, трициклические антидепрессанты и некоторые блокаторы β-адренорецепторов могут повысить концентрацию рисперидона в плазме крови, но не концентрацию антипсихотической фракции. Флуоксетин тормозит 9-гидроксилирование рисперидона и поэтому может повысить его концентрацию в плазме крови. Соответственно присоединяя прием флуоксетина к проводимой терапии рисперидоном, необходимо провести коррекцию дозы рисперидона (ее снижение). Аналогичное взаимодействие возможно с галоперидолом.
Применение рисперидона не вызывает увеличения интервала Q–T. Как и относительно других антипсихотических средств, нужна осторожность при совместном применении рисперидона с препаратами, увеличивающими интервал Q–T (амитриптилин, хлорпромазин, дроперидол, тиоридазин, пимозид, хинидин, прокаинамид, соталол, эфедрин, эпинефрин, тербуталин, эритромицин, триметоприм/сульфаметоксазол, кетоконазол, флуконазол и др.).
Передозировка
Симптомы: сонливость, седативный эффект, гипотензия, тахикардия и экстрапирамидные симптомы. Описаны случаи приема 360 мг препарата. Имеющиеся данные свидетельствуют о широком диапазоне безопасности препарата. При передозировке в отдельных случаях отмечено увеличение интервала Q–T.
При острой передозировке следует учитывать возможность одновременного приема пациентом нескольких препаратов.
Лечение: обеспечить проходимость дыхательных путей и адекватную оксигенацию и вентиляцию легких. Рассмотреть целесообразность промывания желудка (через зонд, если пациент без сознания) и введение активированного угля и слабительных средств. Следует немедленно начать мониторинг показателей деятельности сердечно-сосудистой системы, включая постоянный контроль ЭКГ с целью выявления возможной аритмии.
Поскольку антидот неизвестен, при случайном отравлении или передозировке следует проводить поддерживающую терапию. При гипотензии и сосудистом коллапсе — парентеральное введение жидкости и/или симпатометиков. При появлении экстрапирамидных симптомов — применять антихолинергические средства. Тщательное медицинское наблюдение и мониторинг следует продолжать до выздоровления пациента.
Условия хранения
при температуре до 25 °С.