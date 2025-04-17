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Рилептид
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(Rileptid
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Рилептид
®
(Rileptid
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)
Винница
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Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 26
132.7 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
86,80
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Подольск, просп. Победы, 1-А/1
184.0 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
87,71
Экономия при брони:
-3,53 грн
84,18
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 09:00
Петропавловская Борщаговка, ул. Большая Кольцевая, 4-Ф
188.1 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
86,60
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Практичная, 2
191.3 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
84,90
грн
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Аптека tas
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 96
192.5 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
85,10
грн
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Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
194.8 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
86,80
грн
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Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Саксаганского, 42
196.6 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
86,90
грн
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Виталюкс
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72-А
196.6 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
86,50
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
196.6 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
86,80
грн
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Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
196.9 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
85,30
грн
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Аптекарь
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, ул. Неманская, 6
197.1 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
86,60
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 28
200.8 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
86,90
Экономия при брони:
-2,00 грн
84,90
грн
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Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Руденко Ларисы, 11-Б
200.9 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
86,80
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
201.1 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
86,90
грн
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Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 29
202.0 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
86,80
грн
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Виталюкс
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
202.0 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
86,90
грн
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Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ахматовой Анны, 4-А
202.1 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
84,90
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Аболмасова Андрея, 6
202.3 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
84,90
грн
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Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Соборности, 4
203.1 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
86,70
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 158-Г
203.1 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
85,30
грн
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