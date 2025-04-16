Николаев (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Николаев
Мед-сервис
Николаев, просп. Центральный, 147/4
4.0 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
В городах рядом
Городская семейная аптека
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
149.1 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
149.1 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 37 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
151.1 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
155.3 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Мед-сервис
Кривой Рог, пл. 30 лет Победы, 1
157.2 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Городская семейная аптека
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 2
165.7 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
177.1 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Аптека низких цен
Подольск, просп. Победы, 1-А/1
204.2 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
87,71
Экономия при брони: -3,53 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
255.6 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Народная аптека
Запорожье, просп. Металлургов, 16
256.5 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Народная аптека
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
256.8 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
258.3 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
258.8 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Аптека интернет цен
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
261.2 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Мед-сервис
Горишние Плавни, ул. Горняков, 25
261.8 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
261.9 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Мед-сервис
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 13
263.5 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Мед-сервис
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 49-Б
267.5 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Народная аптека
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
267.9 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis