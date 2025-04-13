Киев (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках в Киев
Аптека гормональных препаратов
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
1.6 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Аптекарь
Киев, ул. Саксаганского, 42
1.9 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Виталюкс
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72-А
2.1 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Мед-сервис
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
3.3 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Аптека гормональных препаратов
Киев, ул. Липковского Василия, 25
3.6 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, ул. Неманская, 6
4.2 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Мед-сервис
Киев, ул. Аболмасова Андрея, 6
4.5 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Аптекарь
Киев, ул. Вершигоры Петра, 1
6.1 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Виталюкс
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
6.8 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Аптека гормональных препаратов
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 29
7.1 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Аптека гормональных препаратов
Киев, просп. Соборности, 4
7.2 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Мед-сервис
Киев, ул. Практичная, 2
7.5 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Аптека tas
Киев, просп. Берестейский, 96
8.9 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Подорожник
Киев, просп. Григоренко Петра, 28
9.1 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
86,90
Экономия при брони: -2,10 грн
Аптекарь
Киев, ул. Ахматовой Анны, 4-А
9.5 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
10.3 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Мед-сервис
Киев, шоссе Харьковское, 158-Г
10.3 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Аптекарь
Киев, ул. Руденко Ларисы, 11-Б
10.5 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 39 мин
Петропавловская Борщаговка, ул. Большая Кольцевая, 4-Ф
12.1 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Аптекарь
Вышгород, просп. Шевченко Тараса, 2-Г
14.7 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis