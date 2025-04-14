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Рилептид
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Рилептид
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(Rileptid
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Одесса
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 147/4
114.0 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
84,90
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Подольск, просп. Победы, 1-А/1
163.7 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
88,97
Экономия при брони:
-4,79 грн
84,18
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
254.7 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
86,90
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
255.5 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
86,90
грн
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Городская семейная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
256.1 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
86,90
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 18:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
258.0 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
86,90
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
261.8 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
86,90
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, пл. 30 лет Победы, 1
263.8 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
86,50
грн
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Городская семейная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 2
271.6 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
86,90
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
342.8 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
84,95
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Смелянская, 44
344.0 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
84,90
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Горишние Плавни, ул. Горняков, 25
357.1 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
84,90
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 49-Б
359.1 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
84,90
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
366.2 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
86,77
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
367.0 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
84,96
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
367.3 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
86,88
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
369.2 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
86,90
грн
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Аптекарь
Открыто
Закроется в 20:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 26
370.6 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
86,80
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 23:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 13
370.8 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
84,90
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
371.5 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
86,90
грн
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