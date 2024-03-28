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Активные вещества — “Р”РИСПЕРИДОН (RISPERIDONUM)

РИСПЕРИДОН (RISPERIDONUM) Действующее вещество

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Найдено: 43 препарата
Рисперон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2 мг, блистер в пачке, № 30; Farmlyga
Рисперон® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2 мг, блистер в пачке, № 30 Farmlyga
В 643 аптеках
от 349,73 грн
Цены в аптеках
Рисперон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 4 мг, блистер в пачке, № 30; Farmlyga
Рисперон® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 4 мг, блистер в пачке, № 30 Farmlyga
В 394 аптеках
от 379,74 грн
Цены в аптеках
Эридон раствор оральный, 1 мг/мл, флакон, 30 мл, с дозирующей пипеткой, с дозир. пипеткой, № 1; Acino
Эридон Раствор оральный, 1 мг/мл, флакон, 30 мл, с дозирующей пипеткой, с дозир. пипеткой, № 1 Acino
В 299 аптеках
от 264,63 грн
Цены в аптеках
Рисполепт® раствор оральный, 1 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1; Johnson & Johnson
Рисполепт® Раствор оральный, 1 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1 Johnson & Johnson
В 289 аптеках
от 630,09 грн
Цены в аптеках
Риспаксол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2 мг, блистер, № 60; Grindeks
Риспаксол® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2 мг, блистер, № 60 Grindeks
В 283 аптеках
от 145,70 грн
Цены в аптеках
Эридон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2 мг, блистер, № 30; Acino
Эридон® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2 мг, блистер, № 30 Acino
В 253 аптеках
от 80,21 грн
Цены в аптеках
Рисполепт® таблетки, покрытые оболочкой, 2 мг, блистер, № 20; Johnson & Johnson
Рисполепт® Таблетки, покрытые оболочкой, 2 мг, блистер, № 20 Johnson & Johnson
В 248 аптеках
от 334,62 грн
Цены в аптеках
Эридон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 4 мг, блистер, № 60; Acino
Эридон® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 4 мг, блистер, № 60 Acino
В 230 аптеках
от 333,05 грн
Цены в аптеках
Риспетрил раствор оральный, 1 мг/мл, флакон, 30 мл, с дозатором, с дозатором, № 1; Pharmascience
Риспетрил Раствор оральный, 1 мг/мл, флакон, 30 мл, с дозатором, с дозатором, № 1 Pharmascience
В 191 аптеке
от 324,10 грн
Цены в аптеках
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой, 2 мг, флакон, № 60; Pharmascience
Риспетрил Таблетки, покрытые оболочкой, 2 мг, флакон, № 60 Pharmascience
В 156 аптеках
от 187,20 грн
Цены в аптеках
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой, 4 мг, флакон, № 60; Pharmascience
Риспетрил Таблетки, покрытые оболочкой, 4 мг, флакон, № 60 Pharmascience
В 138 аптеках
от 325,55 грн
Цены в аптеках
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой, 2 мг, блистер, № 20; Pharmascience
Риспетрил Таблетки, покрытые оболочкой, 2 мг, блистер, № 20 Pharmascience
В 136 аптеках
от 58,20 грн
Цены в аптеках
Риспаксол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 4 мг, блистер, № 60; Grindeks
Риспаксол® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 4 мг, блистер, № 60 Grindeks
В 125 аптеках
от 692,96 грн
Цены в аптеках
Эридон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 4 мг, блистер, № 30; Acino
Эридон® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 4 мг, блистер, № 30 Acino
В 121 аптеке
от 157,68 грн
Цены в аптеках
Торендо® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2 мг, блистер, № 60; KRKA d.d. Novo Mesto
Торендо® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2 мг, блистер, № 60 KRKA d.d. Novo Mesto
В 83 аптеках
от 121,43 грн
Цены в аптеках
Росемид® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости, 2 мг, блистер, № 20; Гледфарм Лтд
Росемид® ОДТ Таблетки, диспергируемые в ротовой полости, 2 мг, блистер, № 20 Гледфарм Лтд
В 82 аптеках
от 43,83 грн
Цены в аптеках
Росемид раствор оральный, 1 мг/мл, флакон, 30 мл, с шприцем-дозатором 3 мл, с шприцем-дозатором 3 мл, № 1; Гледфарм Лтд
Росемид Раствор оральный, 1 мг/мл, флакон, 30 мл, с шприцем-дозатором 3 мл, с шприцем-дозатором 3 мл, № 1 Гледфарм Лтд
В 81 аптеке
от 187,84 грн
Цены в аптеках
Риспетрил таблетки, покрытые оболочкой, 1 мг, флакон, № 60; Pharmascience
Риспетрил Таблетки, покрытые оболочкой, 1 мг, флакон, № 60 Pharmascience
В 71 аптеке
от 220,12 грн
Цены в аптеках
Риспаксол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2 мг, блистер, № 20; Grindeks
Риспаксол® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2 мг, блистер, № 20 Grindeks
В 66 аптеках
от 191,40 грн
Цены в аптеках
Росемид® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости, 4 мг, блистер, № 20; Гледфарм Лтд
Росемид® ОДТ Таблетки, диспергируемые в ротовой полости, 4 мг, блистер, № 20 Гледфарм Лтд
В 58 аптеках
от 86,88 грн
Цены в аптеках
Торендо® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 4 мг, блистер, № 60; KRKA d.d. Novo Mesto
Торендо® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 4 мг, блистер, № 60 KRKA d.d. Novo Mesto
В 57 аптеках
от 282,71 грн
Цены в аптеках
Торендо® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2 мг, блистер, № 20; KRKA d.d. Novo Mesto
Торендо® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2 мг, блистер, № 20 KRKA d.d. Novo Mesto
В 49 аптеках
от 43,70 грн
Цены в аптеках
Торендо® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 4 мг, блистер, № 30; KRKA d.d. Novo Mesto
Торендо® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 4 мг, блистер, № 30 KRKA d.d. Novo Mesto
В 47 аптеках
от 137,16 грн
Цены в аптеках
Росемид раствор оральный, 1 мг/мл, флакон, 100 мл, с шприцем-дозатором 3 мл, с шприцем-дозатором 3 мл, № 1; Гледфарм Лтд
Росемид Раствор оральный, 1 мг/мл, флакон, 100 мл, с шприцем-дозатором 3 мл, с шприцем-дозатором 3 мл, № 1 Гледфарм Лтд
В 31 аптеке
от 613,65 грн
Цены в аптеках
Нейриспин-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2 мг, блистер, № 20; Корпорация Здоровье
Нейриспин-Здоровье Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2 мг, блистер, № 20 Корпорация Здоровье
В 26 аптеках
от 43,10 грн
Цены в аптеках
Нейриспин-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 4 мг, блистер, № 20; Корпорация Здоровье
Нейриспин-Здоровье Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 4 мг, блистер, № 20 Корпорация Здоровье
В 16 аптеках
от 89,44 грн
Цены в аптеках
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой, 2 мг, блистер, № 20; Egis
Рилептид® Таблетки, покрытые оболочкой, 2 мг, блистер, № 20 Egis
В 7 аптеках
от 75,14 грн
Цены в аптеках
Риссет® раствор оральный, 1 мг/мл, флакон с адаптером и дозирующим устройством, 100 мл, № 1; Тева Украина
Риссет® Раствор оральный, 1 мг/мл, флакон с адаптером и дозирующим устройством, 100 мл, № 1 Тева Украина
В 6 аптеках
от 1059,99 грн
Цены в аптеках
Торендо® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1 мг, блистер, № 60; KRKA d.d. Novo Mesto
Торендо® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1 мг, блистер, № 60 KRKA d.d. Novo Mesto
В 3 аптеках
от 116,50 грн
Цены в аптеках
Рисполепт Конста® порошок д/п суспензии пролонгированного действия для в/м ин., 25 мг, флакон, растворитель 2 мл, устройство д/п сусп., 1 игла для в/м ин., раств. 2 мл, устр-во, 1 игла, № 1; Джонсон и Джонсон Украина
Рисполепт Конста® Порошок д/п суспензии пролонгированного действия для в/м ин., 25 мг, флакон, растворитель 2 мл, устройство д/п сусп., 1 игла для в/м ин., раств. 2 мл, устр-во, 1 игла, № 1 Джонсон и Джонсон Украина
В 1 аптеке других городов
от 2967,24 грн
Цены в других городах
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой, 1 мг, блистер, № 20; Egis
Рилептид® Таблетки, покрытые оболочкой, 1 мг, блистер, № 20 Egis
Нет в наличии
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой, 3 мг, блистер, № 20; Egis
Рилептид® Таблетки, покрытые оболочкой, 3 мг, блистер, № 20 Egis
Нет в наличии
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой, 4 мг, блистер, № 20; Egis
Рилептид® Таблетки, покрытые оболочкой, 4 мг, блистер, № 20 Egis
Нет в наличии
Риссет® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1 мг, блистер, № 20; Pliva
Риссет® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1 мг, блистер, № 20 Pliva
Нет в наличии
Риссет® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1 мг, блистер, № 60; Pliva
Риссет® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1 мг, блистер, № 60 Pliva
Нет в наличии
Риссет® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2 мг, блистер, № 20; Pliva
Риссет® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2 мг, блистер, № 20 Pliva
Нет в наличии
Риссет® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2 мг, блистер, № 60; Pliva
Риссет® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2 мг, блистер, № 60 Pliva
Нет в наличии
Риссет® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 3 мг, блистер, № 20; Pliva
Риссет® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 3 мг, блистер, № 20 Pliva
Нет в наличии
Риссет® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 3 мг, блистер, № 60; Pliva
Риссет® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 3 мг, блистер, № 60 Pliva
Нет в наличии
Риссет® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 4 мг, блистер, № 20; Pliva
Риссет® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 4 мг, блистер, № 20 Pliva
Нет в наличии
Риссет® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 4 мг, блистер, № 60; Pliva
Риссет® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 4 мг, блистер, № 60 Pliva
Нет в наличии
Риспаксол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 4 мг, блистер, № 20; Grindeks
Риспаксол® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 4 мг, блистер, № 20 Grindeks
Нет в наличии
Рисполепт Конста® порошок д/п суспензии пролонгированного действия для в/м ин., 37,5 мг, флакон, растворитель 2 мл, устройство д/п сусп., 1 игла для в/м ин., раств. 2 мл, устр-во, 1 игла, № 1; Джонсон и Джонсон Украина
Рисполепт Конста® Порошок д/п суспензии пролонгированного действия для в/м ин., 37,5 мг, флакон, растворитель 2 мл, устройство д/п сусп., 1 игла для в/м ин., раств. 2 мл, устр-во, 1 игла, № 1 Джонсон и Джонсон Украина
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки, р-р для перорального применения, порошок для приготовления суспензии пролонгированного действия для в/м инъекций.
РИСПЕРИДОН (RISPERIDONUM)
CAS №: 106266-06-2 C23H27FN4O2
USPDDN: 3-(2-(4-(6-флуоро-1,2-бензизоксазол-3-ил)пиперидино)этил)-6,7,8,9-тетрагидро-2-метил-4H-пиридо(1,2-a)пиримидин-4-он.
Форма выпуска: таблетки, р-р для перорального применения, порошок для приготовления суспензии пролонгированного действия для в/м инъекций.

нейролептик. Селективный антагонист 5-НТ2-серотонинергических и D2-допаминергических рецепторов в ЦНС, блокирует также α1-адренергические и в меньшей степени Н1-гистаминовые и α2-адренергические рецепторы; не оказывает действия на холинергические рецепторы. Обладает антипсихотическим эффектом (устраняет бред, галлюцинации, автоматизм). Уменьшает чувство страха, снижает агрессивность. В меньшей степени, чем классические нейролептики, угнетает двигательную активность и угнетает каталепсию.
Рисперидон полностью всасывается после приема внутрь. Cmax в плазме крови достигается через 1–2 ч, объем распределения составляет 1–2 л/кг. Связывание рисперидона с белками плазмы крови (с альбумином и α1-кислым гликопротеином) составляет 88%. Частично метаболизируется с образованием 9-гидрокси-рисперидона, обладающего аналогичной рисперидону фармакологической активностью и связывающегося с белками плазмы на 77%. Устойчивый уровень концентрации рисперидона в плазме крови у большинства пациентов достигается в течение 1-го дня, 9-гидроксирисперидона — в течение 4–5 дней. Через 1 нед после приема с мочой выводится 70%, с калом — 14% принятой дозы. Суммарное содержание рисперидона и 9-гидрокси-рисперидона в моче составляет 35–45% дозы, остальное количество составляют фармакологически неактивные метаболиты. T½ рисперидона составляет около 3 ч, 9-гидроксирисперидона — 24 ч. У пациентов пожилого возраста, а также с выраженными нарушениями функции почек после однократного приема отмечаются более высокие концентрации активного вещества и замедленное его выведение. У пациентов с выраженными нарушениями функции печени концентрация рисперидона в плазме крови не отличается от той, которую наблюдали у пациентов с нормальной функцией печени.

шизофрения с выраженной продуктивной симптоматикой (галлюцинации, бред, расстройства мышления, агрессивность) и/или негативной симптоматикой (эмоциональная и социальная отрешенность, скудность речи); острые и хронические психозы (с выраженной продуктивной и/или негативной симптоматикой); другие психотические состояния с аффективной симптоматикой.

взрослым назначают в начальной дозе 2 мг/сут. На следующий день повышают дозу до 4 мг/сут, а на 3-й день лечения — до 6 мг/сут в 1 или 2 приема. В дальнейшем индивидуально подбирают поддерживающую дозу, составляющую обычно 4–8 мг/сут. Максимальная суточная доза — 16 мг. У пациентов пожилого возраста или у пациентов с выраженными нарушениями функций печени и/или почек начальную и последующие дозы снижают вдвое. В случае перехода от терапии другими антипсихотическими препаратами к применению рисперидона рекомендуется при возможности отменить данные средства.

повышенная чувствительность к рисперидону.

часто — бессонница, повышенная возбудимость, тревожность, головная боль; возможны сонливость, утомляемость, головокружение, нарушения концентрации внимания; в отдельных случаях — экстрапирамидные нарушения (тремор, ригидность, гиперсаливация, брадикинезия, акатизия, острая дистония), нейролептический синдром, поздняя дискинезия, нарушения терморегуляции, эпилептические припадки; нечеткость зрения; возможны запор, тошнота, рвота, боль в животе, повышение активности печеночных ферментов; ортостатическая гипотензия, тахикардия, АГ, отеки; приапизм, нарушения эрекции, эякуляции и оргазма, недержание мочи; дозозависимое повышение концентрации пролактина в плазме крови, сопровождающееся галактореей, гинекомастией, нарушением менструального цикла и аменореей; синдром неадекватной секреции антидиуретического гормона; увеличение массы тела, полидипсия; нейтропения, тромбоцитопения; ринит, аллергические реакции.

с осторожностью применяют у пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, при дегидратации, гиповолемии, цереброваскулярных нарушениях; дозу рисперидона у таких пациентов повышают постепенно. С осторожностью назначают больным с эпилепсией, болезнью Паркинсона и в случае одновременного применения других лекарственных средств, оказывающих действие на ЦНС.
При возникновении поздней дискинезии следует рассмотреть вопрос об отмене рисперидона.
В случае развития злокачественного нейролептического синдрома (гипертермия, мышечная ригидность, нарушения сознания, повышение уровня КФК) препарат отменяют.
Пациентам, принимающим рисперидон, рекомендуют воздерживаться от переедания в связи с возможным увеличения массы тела.
Во время лечения не рекомендуется выполнять работу, требующую повышенного внимания и быстроты двигательных и психических реакций (в том числе вождение транспорта), до выяснения индивидуальной чувствительности к рисперидону.
В период беременности применяют только в том случае, когда предполагаемая польза для женщины превышает потенциальный риск для плода. При необходимости назначения рисперидона в период кормления грудью следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания.
Клинического опыта применения рисперидона у детей нет.

уменьшает эффект леводопы и других антагонистов допамина. Фенотиазины, трициклические антидепрессанты и некоторые блокаторы β-адренорецепторов могут повышать концентрацию рисперидона в плазме крови. В случае отмены одновременно применяемого карбамазепина следует корригировать дозу рисперидона. Если требуется достичь дополнительного седативного эффекта, к терапии рисперидоном добавляют бензодиазепины.

проявляется сонливостью, чрезмерным седативным эффектом, тахикардией, АГ, экстрапирамидными нарушениями. Проводят промывание желудка, назначают активированный уголь, обеспечивают проходимость дыхательных путей, постоянное медицинское наблюдение, мониторирование функции сердечно-сосудистой системы, проводят симптоматическую и поддерживающую терапию.