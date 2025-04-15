Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Запорожье
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Народная аптека
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
3.9 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Народная аптека
Запорожье, просп. Металлургов, 16
4.8 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Аптека интернет цен
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
8.8 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
В городах рядом
Аптека
Днепр, просп. Героев, 11-Б
63.4 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Мед-сервис
Днепр, ул. Новокрымская, 4-К
65.0 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Аптека интернет цен
Днепр, пл. Вокзальная, 1
70.2 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Мед-сервис
Днепр, просп. Слобожанский, 65-Б
72.9 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Мед-сервис
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 13
84.8 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Мед-сервис
Павлоград, просп. Шахтостроителей, 1/1-А
90.3 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Народная аптека
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
94.0 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Городская семейная аптека
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 2
127.6 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Мед-сервис
Кривой Рог, пл. 30 лет Победы, 1
129.2 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
131.1 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
132.4 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Городская семейная аптека
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
133.2 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
136.1 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis