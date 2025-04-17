Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Чернигов
Мед-сервис
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Мед-сервис
Чернигов, ул. Соборности, 2
2.9 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 17
3.1 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
82,99
Экономия при брони: -4,48 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 8
3.1 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Мед-сервис
Чернигов, ул. Пухова, 142
3.8 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
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Аптека низких цен
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 21-Г
64.1 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
92,32
Экономия при брони: -5,86 грн
Аптекарь
Вышгород, просп. Шевченко Тараса, 2-Г
116.3 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Аптекарь
Киев, ул. Вершигоры Петра, 1
122.3 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Аптека гормональных препаратов
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 29
122.6 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Виталюкс
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
122.6 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Мед-сервис
Киев, ул. Аболмасова Андрея, 6
125.5 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Аптека гормональных препаратов
Киев, просп. Соборности, 4
126.3 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Мед-сервис
Прилуки, ул. Киевская, 291-В
126.4 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Мед-сервис
Киев, шоссе Харьковское, 158-Г
128.2 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Аптекарь
Киев, ул. Ахматовой Анны, 4-А
128.8 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Аптека гормональных препаратов
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
129.3 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Подорожник
Киев, просп. Григоренко Петра, 28
129.9 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
86,90
Экономия при брони: -1,90 грн
Аптекарь
Киев, ул. Саксаганского, 42
130.0 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Виталюкс
Киев, ул. Большая Васильковская, 72-А
130.2 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
130.3 км
Рилептид® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №20
Egis